Минздрав пояснил, нужна ли маска во время занятия спортом

Тимур Григоренко Новости медицины 13:48, 9.07.2020

При занятиях спортом не рекомендуется использовать маску для лица, ведь это затруднит дыхание.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

Отмечается, что активный образ жизни и спорт помогают оставаться здоровыми и противостоять вирусам.

"Использовать маску при занятиях спортом не рекомендуется, поскольку она может мешать комфортному дыханию. Из-за потовыделения маска будет намокать, а это не только затруднит дыхание, но и будет способствовать размножению микроорганизмов", – говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендовали при выполнении физических упражнений придерживаться дистанции не менее одного метра, чтобы избежать риска заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач рассказал, что коронавирус не представляет страшной опасности, ведь у многих зараженных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.

Комментировать
Здоровье Новости медицины

Смотрите также

Русский язык в Украину завезли танки, – Ницой

Сенцов – о попытках посадить Порошенко: это очень большая ошибка Зеленского

В сети рассказали о романе Лукашенко с 23-летней "Мисс Беларусь": кто она и как выглядит

Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС

В Украине находится 15-20 воров в законе, они влияют на политику, – глава Нацполиции