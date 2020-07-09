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Минздрав пояснил, нужна ли маска во время занятия спортом

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При занятиях спортом не рекомендуется использовать маску для лица, ведь это затруднит дыхание.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

Отмечается, что активный образ жизни и спорт помогают оставаться здоровыми и противостоять вирусам.

"Использовать маску при занятиях спортом не рекомендуется, поскольку она может мешать комфортному дыханию. Из-за потовыделения маска будет намокать, а это не только затруднит дыхание, но и будет способствовать размножению микроорганизмов", – говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендовали при выполнении физических упражнений придерживаться дистанции не менее одного метра, чтобы избежать риска заражения COVID-19.

Минздрав пояснил, нужна ли маска во время занятия спортом

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач рассказал, что коронавирус не представляет страшной опасности, ведь у многих зараженных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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