Минздрав планирует ввести электронный кабинет пациента: как он будет работать

Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Дія".

Об этом на брифинге 5 января рассказал глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, благодаря электронному кабинету пациент сможет иметь доступ к:

своей электронной медицинской карте;

декларации с врачом онлайн;

собственным данным.

В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента

"Врач входит в ваш электронный кабинет и сразу видит все данные о больном... Это в частности будет влиять и на качество предоставления медицинских услуг", – пояснил Степанов.

Кроме этого, в дальнейшем Минздрав намерен избавиться бумажных больничных и ввести электронные.

Министр отметил, что над расширением таких электронных функций медицинской системы в 2021 году будет работать Министерство здравоохранения и подчиненные ему органы – Национальная служба здоровья (НСЗУ), ГП "Электронное здоровье" и другими. Всего в списке для реализации в Украине – 30 цифровых проектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав разработал план перехода на электронный лекарственный рецепт. Они будут фиксироваться в системе, и можно будет четко проследить, каким медиком были выписаны лекарства и нужно ли было это делать.