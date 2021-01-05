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Минздрав планирует ввести электронный кабинет пациента: как он будет работать

2.4т
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Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Дія".

Об этом на брифинге 5 января рассказал глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, благодаря электронному кабинету пациент сможет иметь доступ к:

  • своей электронной медицинской карте;

  • декларации с врачом онлайн;

  • собственным данным.

В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента

В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента

"Врач входит в ваш электронный кабинет и сразу видит все данные о больном... Это в частности будет влиять и на качество предоставления медицинских услуг", – пояснил Степанов.

Кроме этого, в дальнейшем Минздрав намерен избавиться бумажных больничных и ввести электронные.

Министр отметил, что над расширением таких электронных функций медицинской системы в 2021 году будет работать Министерство здравоохранения и подчиненные ему органы – Национальная служба здоровья (НСЗУ), ГП "Электронное здоровье" и другими. Всего в списке для реализации в Украине – 30 цифровых проектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав разработал план перехода на электронный лекарственный рецепт. Они будут фиксироваться в системе, и можно будет четко проследить, каким медиком были выписаны лекарства и нужно ли было это делать.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Медицинская реформа Электронные декларации
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения приложение "Дія" медицина
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