Минздрав планирует вдвое увеличить количество пересадок органов в Украине, – Степанов

В Украине в 2021 году намерены вдвое увеличить количество трансплантаций органов и тканей. Акцент также будут делать на таких операциях для военнослужащих, потерявших конечности.

Речь идет о не менее 250 пересадок. О планах Министерства здравоохранения (Минздрав) на брифинге 4 января рассказал глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это не просто цифры. А количество людей, которые будут жить. Ведь вопрос трансплантации для них – единственный способ спасения жизни", – подчеркнул он.

Минздрав планирует увеличить количество пересадок органов в Украине

Министр отметил, что в планах – сделать так, чтобы не отправлять пациентов за границу на трансплантацию, например, почки или печени. По его убеждению, украинские специалисты в состоянии сделать то количество таких операций, в которых нуждаются граждане страны.

Кроме этого, специалисты Минздрава хотят впервые в Украине провести трансплантацию легких. Также в планах, добавил Степанов, делать трансплантации верхних и нижних конечностей.

"Это особенно актуально для наших военнослужащих, которые потеряли конечности, защищая нашу страну от военной агрессии России на востоке. Понятно, что для спасения жизней нам нужно параллельно развивать системно эти вопросы", – отметил министр.

По его словам, речь идет о введении:

пакета медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению;

механизма привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта – гражданской авиации, от ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы;

системы повышения квалификации медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

недавно кардиохирург Борис Тодуров, директор Института сердца провел десятую за год операцию по трансплантации сердца в Украине. Она прошла во Львове.

Также во Львове украинка посмертно стала донором и таким образом спасла четыре жизни.

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