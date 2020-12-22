Минздрав может изменить продажу антибиотиков в Украине

Министерство здравоохранения (Минздрав) рассматривает возможность изменения рекомендаций о продаже в аптеках Украины антибиотиков. В частности тех, которые украинцы покупают для борьбы с коронавирусом.

Это связано с увеличением после начала пандемии потребления таких лекарственных средств без рецепта, чем люди только повышают риски отравления организма. Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы максимально ведем разъяснительную работу. Ведь это очень плохо, уважаемые пациенты, когда вы начинаете употреблять антибиотики без соответствующей рекомендации врача-специалиста", – отметил он.

В Минздраве считают, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту

По словам министра, сейчас Минздрав разрабатывает модуль, который, вероятно, начнет действовать с 1 апреля 2021 года, но пока только с инсулином, препаратами для иммунной супрессии на наркосодержащими. Тогда как следующим шагом будет определение антибиотиков, которые будут продаваться только по электронному рецепту.

Степанов отметил, что в условиях действующей нормативно-правовой базы министерство усиливает контроль, внося изменения по выписке рецептов и отпускания лекарств в аптеках. Кроме этого, те рецепты, которые сейчас выписываются в бумажном виде, должны храниться в аптеках в течение года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков.

"Антибиотикорезистентность – это плохо. Думайте, что вы делаете. И в любом случае не употребляйте антибиотики, прочитав что-то в интернете или посоветовавшись со знакомыми. Исключительно по назначению врача нужно принимать антибиотики", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не употреблять бесконтрольно антибиотики при COVID-19 и других болезнях.

Со своей стороны известный врач со Львова Тарас Жиравецкий объяснил, когда и зачем медики назначают антибиотики при коронавирусе.

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