Минюст США подал иск против Teva из-за откатов по Copaxone

Прокуратура штата Массачусетс подала иск против Teva Pharmaceuticals USA, Inc. и Teva Neuroscience, Inc., являющимися производителями Copaxone, препарата, широко используемого для лечения рассеянного склероза (РС).

Как утверждает истец, Teva вступила в сговор со специализированной аптекой Advanced Care Scripts и двумя независимыми фондами, Chronic Disease Fund (CDF) и The Assistance Fund (TAF), нарушив тем самым закон о борьбе с откатами и федеральный закон о фальсифицированных требованиях, передает Pharma.

Израильская компания использовала эти фонды в качестве каналов для субсидирования доплаты за Copaxone, распределяемый по программе Medicare: "пожертвования" на общую сумму 300 миллионов долларов выделялись CDF и TAF, а Teva планомерно продолжала повышать цену на указанный препарат.

Пожертвования в фонды, покрывающие расходы пациентов с коммерческой страховкой, абсолютно легальны. Но в случае государственной страховки, такая благотворительность фармкомпаний рассматривается как махинация. Так, указанные действия Teva привели к тому, что стоимость лечения Copaxone возросла с 17 000 долларов до более чем 73 000 долларов в год за период с 2007 по 2015 год. Однако из-за того, что "пожертвования" покрывали доплаты пациентов по программе Medicare, у многих пациентов с этой программой, как и их врачей, не было причин менять терапию. Однако бремя расходов на Copaxone легло на саму государственную программу страхования Medicare.

Новый иск против Teva был подан после заключения мировыми соглашениями, заключенными с Advanced Care Scripts (3,5 миллиона долларов), TAF (4 миллиона долларов) и CDF (2 миллиона долларов). На этот раз правительство требует тройной компенсации ущерба и реституции от фармпроизводителя, а также настаивает на введении гражданских санкций против Teva.

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