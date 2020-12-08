Новый коронавирус SARS-CoV-2 из вспышки в Китае перерос в пандемию. Он стал причиной десятков миллионов случаев инфицирования во всем мире, в результате чего погибло более миллиона человек. США пострадали больше всех.

Заголовки новостей о COVID-19 пугали людей, а вместе со страхом появлялись слухи и дезинформация.

Подборка наиболее популярных мифов о коронавирусе, живущих в соцсетях и не только, опубликовало издание Medical News Today.

Распыление хлора или спирта на кожу убивает вирусы в организме

Нанесение спирта или хлора на кожу может причинить вред, особенно если он попадет в глаза или рот. Эти химические вещества могут дезинфицировать поверхности, но людям не следует наносить их на тело. К тому же, эти продукты не могут убить вирусы внутри организма.

Только пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями подвержены риску инфекций и осложнений

SARS-CoV-2 может передаваться людям любого возраста. Однако у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или астма, риск развития тяжелой формы ковида выше. Несмотря на то, что люди младше 40 лет, включая детей, менее подвержены серьезному заболеванию COVID-19, болезнь может привести к осложнениям и смерти в любом возрасте.

Дети не могут заразиться COVID-19

У любого человека любого возраста может развиться инфекция, вызывающая COVID-19. Пока что большинство случаев ковида зарегистрировано среди взрослых. Тем не менее, у большинства детей, у которых развивается COVID-19, симптомы легкие или отсутствуют вообще.

COVID-19 похож на грипп

Заражение вирусом SARS-CoV-2 может вызвать COVID-19 – заболевание, которое имеет схожие с гриппом симптомы, такие как ломота в теле, жар и кашель. Симптомы COVID-19 или гриппа могут быть легкими, тяжелыми или, в редких случаях, смертельными. Оба заболевания также могут вызывать пневмонию. Однако общий профиль COVID-19 более серьезен.

Хотя ученые все еще определяют точный уровень смертности на основе развивающихся данных, он, вероятно, будет во много раз выше, чем от сезонного гриппа.

Каждый человек, заболевший COVID-19, умирает

Это неправда. Как мы объясняли выше, COVID-19 смертелен для небольшого процента людей, у которых развивается болезнь.

По данным ВОЗ, около 80% людей переносят коронавирус в легкой форме и не нуждаются в специализированном лечении в больнице. Кроме того, у многих симптомы инфекции и вовсе отсутствуют.

Кошки и собаки распространяют коронавирус

Было несколько сообщений о развитии инфекции у домашних животных. В большинстве случаев домашние животные заболевали после контакта с людьми, инфицированными COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "нет никаких доказательств того, что животные играют значительную роль в распространении коронавируса.

Маски для лица всегда защищают от коронавируса

Медицинские работники используют профессиональные маски для лица, которые плотно прилегают, чтобы защитить себя от инфекций. Одноразовые и тканевые маски могут защитить от капель, но ни то, ни другое не может защитить от аэрозольных частиц.

CDC рекомендует использовать маски в общественных местах, где трудно поддерживать дистанцию в два метра. Это помогает замедлить распространение вируса.

Сушилки для рук убивают коронавирус

Это неправда, они не могу убить SARS-CoV-2. Лучший способ защитить себя и других от вируса – часто мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд за раз. Если это невозможно, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Коронавирус – это всего лишь мутировавшая форма вируса простуды

Коронавирусы – это большое семейство, и на поверхности каждого из них есть шиповидные белки. Некоторые используют людей в качестве основного хозяина и вызывают простуду. Другие, включая SARS-CoV-2, в первую очередь инфицируют животных.

Как и COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS) вызываются коронавирусами. Эти вирусы также изначально передавались человеку от животных.

Чтобы заразиться вирусом, нужно провести с кем-нибудь 10 минут

Чем дольше человек находится рядом с инфицированным, тем выше вероятность передачи вируса. Однако вирус может передаваться от человека к человеку менее чем за 10 минут.

Промывание носа физиологическим раствором защищает от коронавируса

Нет никаких доказательств того, что полоскание носа солевым раствором защищает от любых респираторных инфекций. Некоторые исследования показывают, что полоскание может облегчить симптомы острых инфекций верхних дыхательных путей, но ученые не обнаружили, что этот метод снижает риск заражения.

Можно защитить себя, полоская горло отбеливателем

Никогда не берите отбеливатель в рот. Это вещество может навредить здоровью – вызвать химические ожоги на слизистой оболочке.

Антибиотики убивают коронавирус

Антибиотики убивают только бактерии. Они не убивают вирусы.

Тепловые сканеры могут диагностировать коронавирус

Эти приборы могут определить, есть ли у кого-то лихорадка, которая может возникнуть по разным причинам.

Симптомы COVID-19 могут появиться через 2–14 дней после развития инфекции. Это означает, что даже если у человека появятся симптомы, у него может быть нормальная температура в течение нескольких дней, прежде чем начнется лихорадка.

Чеснок защищает от коронавируса

Некоторые исследования показывают, что чеснок может замедлить рост некоторых видов бактерий. COVID-19 возникает из-за вируса, а не из-за бактерий. Нет никаких доказательств этого утверждения.

Посылки из Китая могут распространять коронавирус

Исходя из результатов предыдущих исследований коронавирусов, подобных SARS-CoV-2, включая те, которые вызывают SARS и MERS, ученые полагают, что вирус не может выжить в письмах или посылках в течение длительного времени.

Домашние средства могут вылечить COVID-19 и защитить от него

Никакие домашние средства не могут защитить от COVID-19. Это касается витамина С, эфирных масел, кунжутного масла, чеснока, средства для чистки аквариумов, шалфея или воды, даже если человек пьет их каждые 15 минут.

Наилучший подход – часто мыть руки, носить маску в общественных местах и ​​избегать людных мест.

Заразиться коронавирусом можно, поедая китайскую еду

Нет, так заразиться нельзя.

Вирус погибает при повышенной температуре

Некоторые вирусы, такие как вирусы простуды и гриппа, легче распространяются в холодные месяцы. Это не означает, что их передача прекращается в более теплую погоду. В настоящее время ученые не знают, как изменения температуры влияют на поведение SARS-CoV-2.

Коронавирус – самый смертоносный вирус, известный человеку

Хотя SARS-CoV-2 действительно кажется более опасным, чем вирусы гриппа, это не самый смертоносный вирус, с которым люди сталкивались. Другие, например вирус Эбола, имеют более высокий уровень смертности.

Вакцины против гриппа и пневмонии могут защитить от COVID-19

Поскольку SARS-CoV-2 отличается от других вирусов, существующие вакцины не могут защитить от него.

Вирус возник в лаборатории в Китае

Нет никаких доказательств, подтверждающих этот слух, который распространился в интернете. Как показывает недавнее исследование, SARS-CoV-2 – это естественный продукт эволюции.

Вспышка началась из-за того, что люди ели суп из летучих мышей

Хотя ученые уверены, что вирус появился у животных, нет никаких доказательств того, что в передаче вируса замешан суп.

5G способствует распространению SARS-CoV-2

Одним из самых недавних сообщений стало то, что 5G отвечает за быстрое распространение SARS-CoV-2 по всему миру. Это миф. Стоит отметить, что COVID-19 значительно повлиял на страны с очень слабым покрытием 5G, такие как Иран.

Употребление алкоголя снижает риск заражения

ВОЗ объясняет, что, хотя алкоголь может дезинфицировать кожу, он не имеет такого эффекта внутри тела. Употребление алкоголя, особенно чрезмерное, негативно влияет на иммунную систему и, таким образом, снижает способность организма справляться с инфекционными заболеваниями.

Коронавирусом можно заразиться в бассейне

По наблюдениям CDC, нет доказательств того, что SARS-CoV-2 передается через воду в бассейнах, гидромассажных ваннах или аквапарках. Если эту воду дезинфицировать хлором или бромом, она должна инактивировать вирус.

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