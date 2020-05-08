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Механизм действия внутривенных иммуноглобулинов

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Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) – лекарственные средства, получаемые из донорской крови. Их применение возможно только по строго регламентированным показаниям, чаще всего они назначаются при первичном или вторичном иммунодефицитном состоянии (ИДС), которое приводит к развитию гипогаммаглобулинемии. Терапию отличает высокая эффективность и безопасность, что подтверждено результатами многих клинических исследований.

Все ВВИГ являются полиспецифическими иммуноглобулинами, преимущественно IgG. Для их изготовления используется плазма здоровых доноров (не менее 1000 человек), благодаря этому в состав внутривенных иммуноглобулинов входит широкий спектр антител против часто встречающихся чужеродных антигенов и естественные аутоантитела (спектр входящих антител разнится в зависимости от страны проживания донора плазмы).

Для обеспечения терапевтических свойств в составе ВВИГ должно сохраняться естественное распределение подклассов Ig (G1, G2, G3, G4), важность этого условия связана с тем, что они имеют отличия по своим функциональным свойствам и другим показателям, включая период распада и способность к активации комплемента.

Наибольший удельный вес в составе имеет подкласс IgG1, его часть варьирует от 43 до 75%. Эти иммуноглобулины принимают участие в формировании противовирусных антител (в частности, воздействуют на их полисахаридную оболочку). К числу других функциональных свойств относится усиление клеточного иммунитета, а также взаимное усиление воздействия с иммунными лимфоцитами.

Подкласс IgG2 также довольно многочисленный – в среднем составляет 23% (в пределах 16-48%). Эти антитела считаются третьими по силе активаторами комплимента. Их отличает отсутствие кожно-сенсибилизирующих свойств, основная активность направлена на полисахаридные антигены бактерий.

Иммуноглобулины IgG3 немногочисленны (примерно 7% в структуре IgG), они отличаются от других подклассов по нескольким показателям. Эти антитела выделяются самым коротким периодом полужизни (7-8 дней, для остальных подклассов этот показатель в среднем составляет 21 день). IgG3 являются самыми сильными активаторами комплимента, они характеризуются высоким сродством к белковым антигенам, включая фрагменты вирусов и эндотоксичных грамположительных микроорганизмов.

Подкласс IgG4 занимает лишь небольшую нишу в структуре IgG (от 0,8 до 11,7%). Эти иммуноглобулины не являются активаторами комплемента, их воздействие направлено на аллергические реакции.

Изменяя долю конкретного подкласса в структуре ВВИГ, можно увеличивать эффективность проводимой терапии в отношении определенной патологии. Если препарат обогащен иммуноглобулинами подкласса IgG2, его целесообразно использовать для увеличения числа антиполисахаридных антител, действие которых направлено на разрушение оболочки патогенов, вызывающих синопульмональные инфекции. Препараты с высоким числом IgG3-антител отличаются вирус-нейтральной активностью, IgG4 – эффективностью при аллергических болезнях.

Для реализации механизма воздействия необходимо соблюдение правильно выбранной величины рН лекарственной формы. Это не только обеспечивает высокую безопасность терапии, что связано с низкой антикомплементарной активностью, но и сохраняет максимальную стабильность препарата.

Сегодня выпускается несколько групп медикаментов: помимо ВВИГ, содержащих стандартное количество подгрупп иммуноглобулинов, есть средства с повышенным содержанием антител против вирусов и препараты, состав которых дополнен антителами классов IgM, IgA.

Биовен Моно, выпускаемый компанией Biopharma, относится к четвертому поколению ВВИГ. Это концентрат антител со специфической активностью, проявляющейся в отношении многих антигенов, включая бактерии, вирусы, аутоантитела, токсины. В отличие от аналогичных средств, входящих в состав ВВИГ IgG представлен функциональной целостной молекулой практически на 100%. Механизм его воздействия определяется структурно-функциональными участками.

Высокая безопасность и эффективность ВВИГ позволяет их применять в рутинной практике у пациентов всех возрастов с врожденными/приобретенными нарушениями в иммунном ответе. При этом иммуноглобулины могут применяться как для лечения основной болезни, так и с целью контроля осложнений. Для достижения оптимального результата необходимо учитывать существующие факторы риска, это позволит свести к минимуму вероятность развития нежелательных явлений и улучшит переносимость препарата.

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