Старая версия медицинской реформы в Украине не адаптирована к реалиям, а ее второй этап предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы.

Об этом в четверг, 7 мая, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть трансляцию эфира, поскролльте новость вниз).

"Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям", – сказал министр.

Максим Степанов Скрин видео

"Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что нас ждет закрытие 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет увольнение от 50 до 70 тыс. наших медицинских работников", – пояснил он.

Второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тыс. больных, добавил Степанов.

Под угрозой, подчеркнул он, оказалась и экстренная помощь. "В некоторых областях недофинансирование – на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", – рассказал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем обернулся для Украины второй этап медреформы.