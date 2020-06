Маски защищают детей хуже, чем взрослых: ученые дали объяснение

Голландские ученые из организации National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) поставили под сомнение целесообразность ношения детьми обычных медицинских масок.

О результатах их исследований написали "Известия". Выяснилось, что маски способны защитить от аэрозольных частиц, с которыми могут передаваться возбудители вирусных заболеваний, однако их эффективность при ношении детьми каждый раз снижалась в среднем на 20%.

Врачи объяснили это чрезмерной подвижностью малышей: дети больше двигаются, и маски у них съезжают, открывая нос или рот. Кроме того, стандартные маски часто оказываются слишком большими для детского лица.

При этом эксперты отмечают, что во время пандемии детям все же стоит пользоваться средствами индивидуальной защиты.

