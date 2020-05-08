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Ляшко рассказал, как COVID-19 ударил по медреформе в Украине

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Пандемия коронавируса COVID-19 указала на неэффективность медицинской реформы в Украине, при которой инфекционные больницы финансировались по принципом "деньги идут за пациентом".

Об этом в эфире "Право на власть" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он указал, что в больницах невозможно спрогнозировать число новых зараженных, которые могут появиться.

COVID-19 ударил по медреформе в Украине

COVID-19 ударил по медреформе в Украине

"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству инфекционной болезни", – отметил Ляшко.

По его мнению, в системе здравоохранения нужно учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.

"Мы строим мирную систему – мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", – признал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов рассказал о провалах второго этапа медреформы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
медреформа
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