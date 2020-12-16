Лохотрон от киевской клиники
Клиника SQLAB решила не стоять в стороне и тоже заработать на коронавирусе, предложив свой метод "лечения". Главное – подать информацию с помощью модных слов, например детоксификация и управление воспалением, чтобы люди читали и думали: "Ну й розумний. Аж страшно!".
Сильно бомбит от следующего текста: "Осложнения наступают (вне зависимости от сопутствующих заболеваний) именно при неэффективном менеджменте дезинтоксикационных мероприятий, дефицита необходимого питания (аминокислоты, микроэлементы, витамины), выхода из-под контроля общего воспаления с еще более нарастающей интоксикацией".
Сопутствующие заболевания не имеют значения? Это, на минуточку, очень важный фактор для течения ковида. Проблемы с сосудами, диабет, ожирение влияют на тяжесть болезни. Пол пациента тоже имеет значение. Есть данные, что повышенный уровень сахара в крови у больных без диабета может быть фактором тяжелого COVID-19.
Дальше поток умных слов, которые не каждый украинец поймет, хотя клиника и не ориентируется на среднестатистического обывателя, а на людей с доходом выше среднего.
Слава Богу, они просят не заниматься самолечением – не делать КТ и не принимать антибиотики без надобности и назначения врача. Наверное, потому что в их клинике нет аппарата компьютерной томографии. Еще.
При первых симптомах или положительном тесте на коронавирус рекомендуют обращаться к доктору и лучше из их клиники.
SQLAB предлагает услугу "Сопровождение при COVID-19", в нее входят:
два теста на ковид (подтверждающий и после выздоровления);
другие анализы (если понадобятся);
два оздоровительных визита на дому;
обещают непрерывное сопровождение семейного врача;
а в конце дадут реабилитационные рекомендации.
За весь пакетик лечения на дому просят 800 баксов (примерно 22 тысячи грн), мол в частных стационарах намного дороже. (Читайте: за 800 долларов предлагают понаблюдать, как вы болеете коронавирусом на дому).
Во-первых, почти все украинцы с легкими симптомами коронавируса лечатся дома под присмотром своего семейного, используя парацетамол и ибупрофен, согласно официальному протоколу.
Во-вторых, именно о протоколе в рекламе клиники не говорится ни слова. Зачем им утвержденные методы и препараты, когда у них есть такая крутая штука, как биохакинг и искусственный интеллект?
Не только это предложение клиники вызывает подозрение, вся ее деятельность вызывает массу вопросов. Подробный обзор на SQLAB делал MED Goblin – критик псевдонауки и псевдомедицины.
"Хочу познакомить вас с особым "продуктом" для людей с доходом выше среднего, под названием "Биохакинг". По определению, это экспериментальные процедуры с целью улучшения организма, которые выполняются вне контекста традиционной науки и медицины", – пишет автор.
У них в арсенале методы, которые не имеют ничего общего с доказательной медициной, такие как акупунктура, гомеопатия и другие околонаучные оздоровительные процедуры.
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