Клиника SQLAB решила не стоять в стороне и тоже заработать на коронавирусе, предложив свой метод "лечения". Главное – подать информацию с помощью модных слов, например детоксификация и управление воспалением, чтобы люди читали и думали: "Ну й розумний. Аж страшно!".

Сильно бомбит от следующего текста: "Осложнения наступают (вне зависимости от сопутствующих заболеваний) именно при неэффективном менеджменте дезинтоксикационных мероприятий, дефицита необходимого питания (аминокислоты, микроэлементы, витамины), выхода из-под контроля общего воспаления с еще более нарастающей интоксикацией".

Сопутствующие заболевания не имеют значения? Это, на минуточку, очень важный фактор для течения ковида. Проблемы с сосудами, диабет, ожирение влияют на тяжесть болезни. Пол пациента тоже имеет значение. Есть данные, что повышенный уровень сахара в крови у больных без диабета может быть фактором тяжелого COVID-19.

Дальше поток умных слов, которые не каждый украинец поймет, хотя клиника и не ориентируется на среднестатистического обывателя, а на людей с доходом выше среднего.

Слава Богу, они просят не заниматься самолечением – не делать КТ и не принимать антибиотики без надобности и назначения врача. Наверное, потому что в их клинике нет аппарата компьютерной томографии. Еще.

При первых симптомах или положительном тесте на коронавирус рекомендуют обращаться к доктору и лучше из их клиники.

SQLAB предлагает услугу "Сопровождение при COVID-19", в нее входят:

два теста на ковид (подтверждающий и после выздоровления);

другие анализы (если понадобятся);

два оздоровительных визита на дому;

обещают непрерывное сопровождение семейного врача;

а в конце дадут реабилитационные рекомендации.

За весь пакетик лечения на дому просят 800 баксов (примерно 22 тысячи грн), мол в частных стационарах намного дороже. (Читайте: за 800 долларов предлагают понаблюдать, как вы болеете коронавирусом на дому).

Во-первых, почти все украинцы с легкими симптомами коронавируса лечатся дома под присмотром своего семейного, используя парацетамол и ибупрофен, согласно официальному протоколу.

Во-вторых, именно о протоколе в рекламе клиники не говорится ни слова. Зачем им утвержденные методы и препараты, когда у них есть такая крутая штука, как биохакинг и искусственный интеллект?

Не только это предложение клиники вызывает подозрение, вся ее деятельность вызывает массу вопросов. Подробный обзор на SQLAB делал MED Goblin – критик псевдонауки и псевдомедицины.

"Хочу познакомить вас с особым "продуктом" для людей с доходом выше среднего, под названием "Биохакинг". По определению, это экспериментальные процедуры с целью улучшения организма, которые выполняются вне контекста традиционной науки и медицины", – пишет автор.

У них в арсенале методы, которые не имеют ничего общего с доказательной медициной, такие как акупунктура, гомеопатия и другие околонаучные оздоровительные процедуры.

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Реклама от SQLAB. Источник: Скриншот

Реклама от SQLAB. Источник: Скриншот

Реклама от SQLAB. Источник: Скриншот

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