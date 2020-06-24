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Лишний вес может вызвать старческое слабоумие, - ученые

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Ожирение можно считать важным фактором, который повышает риск развития старческого слабоумия на 30 процентов.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, которые опубликовали свое исследование в International Journal of Epidemiology. Они отметили, что в репрезентативной выборке пожилых англичан с деменцией 74 процента составили люди с избыточным весом.

В ходе изучения влияние возраста на функционирование организма исследователи выяснили, что индекс массы тела (ИМТ) участвовавших в экспериментах добровольцев оказывал воздействие на развитие деменции в последующие 10–15 лет.

Так, у людей с ИМТ выше 30 пунктов, то есть имеющих значительный лишний вес, риск развития деменции оказался выше на 31 процент. У женщин этот показатель стал еще выше – 39 процентов.

Пока ученые не смогли найти прямую взаимосвязь между увеличением массы жировой ткани и развитием слабоумия. Но они предполагают, что посредником в этом процессе может выступать появление гипертонии в пожилом возрасте.

В исследовании указали, что доказанными причинами развития деменции является неправильная диета, низкая физическая активность и вредные привычки.

Как писал OBOZREVATEL, ученые установили, что излишний вес, то есть ожирение может стать дополнительным фактором риска заразиться коронавирусом COVID-19.

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