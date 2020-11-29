"Надо пить водный раствор соды для профилактики онкологических болезней и смягчения кашля, отбеливание зубов, лечение грибковых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта".

"Спирт используют для компрессов при простудных заболеваний".

"Сироп, который используют для лечения мочекаменной болезни можно применять для лечения этой же болезни у животных". При этом упомянутая торговое название этого сиропа, а сам по себе он является просто фито-средством, относительно которого нет проверенных и адекватных исследований.

Это не информация с сайта альтернативной медицины, это лишь несколько примеров советов из учебника по химии для учеников 9 класса. Здесь есть фото с этими советами непосредственно из него. Учебник одобрен Министерство образования и науки Украины, в то же время даже после того, как общественность начала указывать на абсурдный смысл этой информации, абсолютно бездоказательные источники откуда она происходит и на ее реальную опасность для здоровья, в МОН сделали несколько заявлений, что нет оснований, чтобы не рекомендовать этот учебник. Но более того, там уверены, что такие советы нужны ученикам для тренировки критического мышления.

Умение мыслить критически невозможно воспитывать с помощью распространения опасных глупостей в школьных учебниках. Это не просто не поможет ученикам научиться обрабатывать информацию и критически ее анализировать, но и нивелирует их способность вообще отличать правду и фейков. Ведь кажется, если это написано в учебнике – это скорее всего правда. Неужели кому-то нужно писать в книге чушь, одобрять ее министерством для учебной программы, а затем задавать читать ученикам без обсуждения и критического анализа информации. Похоже, что в данном случае это именно так. Последствия таких действий могут быть очень и очень неутешительные. Почему?

Здесь есть формулировки, которые могут создать заблуждение, что тот или иной альтернативный способ профилактики или лечения может быть действенный. Хотя на самом деле это не так.

Например, тезис о чудодейственности соды для здоровья не выдерживает критики. Длительное потребление соды (гидрокарбонат натрия) нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия в противовес снижение уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже к таким осложнениям, как отек мозга. Непродолжительный эффект в уменьшении симптомов изжоги, конечно, подкупает людей с кислотозависимыми состояниями, при которых соду применяют как антацид, но не как первую линию препаратов. Однако впоследствии по обратной цепи кислотность желудка наоборот повышается и нередко такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто можно только хирургически и в условиях реанимации.

Сода для профилактики и лечения рака – это абсолютно абсурдное словосочетание, которое не имеет научного обоснования.

По профилактике. Некоторые люди считают, что раковые клетки живут в кислой среде, а такие способы как сода или специальная щелочная диета (когда люди отказываются от "кислых продуктов" – мяса, яиц, пшеницы и других зерновых, сахара) в пользу тех, которые якобы не закисляют организм.

Опухолевый рост обусловливают различные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, иммунодефицитные состояния, гормональные нарушения, рацион - но не кислотность. Ведь ферменты опухолевых клеток такие же, как и у здоровых. Им нужна та же кислотность среды. Ни одна пища или сода не сможет это предотвратить или что-то изменить. Вместе с тем не существует исследований, которые подтверждают, что щелочность каким-то образом может предотвратить рак.

По лечению. Есть еще миф, что будто грибы вызывают рак, а именно сода является способом лечения. Сторонники этой теории утверждают, что рак вызван грибком кандида, и опухоли самом деле является попыткой организма защититься от этой инфекции. Решением этого называют инъекции содой. Это даже не лечение, которое используется для доказанных грибковых инфекций, не говоря уже о раке.

Единственными признанными медициной и официальными гайдлайнами способами лечения рака является хирургическое вмешательство, химио- и лучевая терапия, трансплантация костного мозга, медицинская таргетная, иммунотерапия или гормональная терапии. Это те методы, которые имеют широкую доказательную базу из большого количества адекватных исследований на людях и одобрены международными ассоциациями. Все остальное – или недоказуемая бессмыслица, или имеет недостаточно доказательств по исследованиям на людях (например, проводили только на мышах или в пробирке), или просто попытка мошенников наживаться на здоровье тяжелобольных пациентов и их близких.

Другой существенный недостаток рекомендаций по учебнику – ссылки на сомнительные источники. Там даже указано, что информация взята с сайта "Всеукраинская ассоциация пенсионеров".

Это никоим образом не может быть адекватным ресурсом, когда речь идет о здоровье. Их указания в учебнике фактически легитимизирует достоверность этой информации, которой она, очевидно, не является.

Какими должны быть советы для учащихся и всех, кто заботится о здоровье, по поиску и фильтрации информации о здоровье?

Тщательно выбирать ресурсы, где читаете о здоровье. К таким не относятся содержащие ссылки на вымышленные исследования, или вообще не имеют ссылок на доказательства, в которых выводы базируются на сложившихся традициях или практиках ( "так лечились в древнем Китае"), информация апеллирует к эмоциям ( "одна таблетка, вылечит рак ") или освещена однобоко, в тексте имеются предубеждения и заметны логические ошибки.

Находить и читать новейшую информацию о здоровье. Хотя медицинская информация появляется с невероятной скоростью, важно ориентироваться на наиболее современные данные и знания, которые имеют высокий уровень доказательности. Качество информации – прежде всего.

Как понимать, что информация о качестве и имеет высокий уровень доказательности? Самый низкий уровень имеют отдельные мнения экспертов (даже если это профессор), описание отдельных случаев или небольшие когортные исследования. Самый высокий - систематические обзоры и мета-анализы. Они являются одними из самых достоверных способов анализа научных данных.

Не искать советов в интернете. Очень легко встретить опасные ресурсы о здоровье. Похоже, сайт всеукраинской ассоциации пенсионеров как раз из таких. Если искать информацию о здоровье в сети, это должны быть признаны научные и медицинские ресурсы.

Совершенствуйте знание английского языка. Большинство авторитетных ресурсов публикуют информацию именно на английском, потому что это язык современной науки. Это хороший челлендж для тех, кто еще не владеет этим языком - работать над ее изучением и совершенствованием.

Критическое мышление и здравый смысл - это то, что важно воспитывать и тренировать с раннего возраста. Но однозначно не с помощью учебника, в котором сознательно указывается опасная для здоровья информация со ссылками на сомнительные источники.

Надеюсь, Министерство образования пересмотрит процесс одобрения и проверки информации в учебниках для учеников с точки зрения науки и здравого смысла, а не будет оправдывать опасные глупости.