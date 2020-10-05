Лечение COVID-19 не по протоколу и антисанитария: все о больнице №8. Фото

Лечение Сovid-19 – процесс длительный, часто достаточно сложный, и является настоящим испытанием как для пациентов, так и для медиков. Во всем мире, и в частности в Украине, для спасения зараженных пациентов составлены специальные протоколы и расписаны инструкции, а также отведены отдельные больницы, где принимают (и БЕСПЛАТНО лечат!) сугубо пациентов с подтвержденной инфекцией и где обеспечен статус режимных объектов.

Казалось бы, все условия созданы для того, чтобы пациенты, которым довелось лично "познакомились" с вирусом, могли получить полноценную квалифицированную помощь за счет государства, а медики – беспрепятственно выполнять свою важную и рисковую работу. К тому же, и обновленный Минздрав во главе с Максимом Степановым (который лично знаком с состоянием медицины нашей страны изнутри и знает все "трещинки"), пообещал (а позже, и заявил о выполнении) обеспечить все для того, чтобы пациенты и медики ни в чем не нуждались. Но не так сложилось, как хотелось.

Итак, речь сейчас пойдет о лечении пациентов с "короной" в столичной клинической больнице №8, она же назначена опорной по Оболонскому району Киева.

В редакцию MedOboz обратилась пациентка Коренюгина Светлана Витальевна, которая рассказала о всех ужасах лечения и отношения медицинского персонала к пациентам, которые проходят лечение короновирусной пневмонии.

Вместо предисловия: на опорную идти вообще-то и не хотели

Как известно, главный врач столичной клинической больницы №8 профессор Анатолий Пилецкий был, мягко говоря, не в восторге от планов сделать из его медучреждения режимный объект. Однако особый статус больница таки получила еще весной (первая информация о намерениях появилась еще в конце марта, а к апрелю уже все было решено и сделано).

Анатолий Пилецкий, главврач столичной клинической больници №8 г. Киева. Благотворительный фонд "Допомога медицині"

Тогда, как писали СМИ, руководитель клиники, категорически отказывался встречаться с журналистами и не хотел отвечать на вопросы. И лишь из достоверных источников удалось выяснить, что причина такого протеста была в нехватке медицинских средств защиты, защитных костюмов, масок, перчаток и т.д.

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Опасения тогда оказались небеспочвенными, и уже в середине мая больница прекратила прием пациентов. Как сообщал тогда ресурс "Моя оболонь", причина была в заражении коронавирусом порядка 30 сотрудников больницы, в связи с чем медучреждение не имело возможности полноценно работать. Восстановить деятельность смогли лишь к концу мая…

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Итак, со слов пациентки…

17 сентября я ощутила недомогание: температуру 38 и прочие признаки ОРВИ. Такие же симптомы, были и у моей мамы, Коренюгиной Милы Григорьевны 1937 года рождения.

Мы обратились к своему семейному доктору Шипиль Александре Владиславовне и с 18 сентября начали лечение в домашних условиях. Лечение, к слову, которое в телефонном режиме, то есть без личного осмотра и обследования, назначил этот семейный врач, включало лишь препараты: Амизон Макс, Амиксин . После приема этих лекарств стало еще хуже! После были рекомендованы семейным врачем в телефонном режиме следующие препараты: Сумамед-500 и АЦЦ, лечение не имело положительного эффекта.

23 сентября врач Шипиль Александра Владиславовна наконец пришла на осмотр к нам домой, и, проведя аускультацию, прослушала у нас обеих пневмонию, выписала направление на госпитализацию. В этот же день мы вызвали скорую, которая нас привезла в 15-ю больницу подольского района. Доктор Александр (хотя его очень сложно так назвать – такие люди не должны работать в медицине из-за своего отношения к пациентам), который нас принимал, отправил мою маму (пациентку 1937 г.р.!) домой, поскольку у нее, по его мнению, не оказалось "нужных" симптомов! К сведению, дома ей стало значительно хуже! Меня же положили в сортировочное отделение, где я пролежала два дня до получения положительного результата на Сovid-19.

В пятницу, 25 сентября, меня перевели из 15-й больницы в опорную больницу Оболонского района (8-ю городскую). В приемном отделении врач дал назначение и положили меня в кардиологию на третьем этаже. Следующие два дня – субботу и воскресенье – ни одного доктора не было, и состоянием моим особо не интересовались, выполняя только рекомендации согласно листа-назначений.

В понедельник наконец-то увидела доктора, но рано обрадовалась: он интересовался больше не моим здоровьем, а тем, что надо освободить койко-место для "сердечников", которые тоже заболели коронавирусом. В итоге меня и мою соседку по палате перевели из кардиологии в лор-отделение.

После "переселения" выяснилось, что в этот день в отделении не было доктора. И питания для пациентов тоже не было. Когда я спросила, почему нас не кормят, мне ответили, что на сегодня питание в этом отделении не предусмотрено, и только после моего возмущения нам с соседкой по палате принесли по одному кусочку отварной рыбы и кусочек хлеба вместо полноценного обеда. Вот так там обеспечивается должный уход и обеспечение даже минимальным необходимым (хотя бы едой) больных.

"Сытные" больничные обеды.

"Сытные" больничные обеды.

"Сытные" больничные обеды.

За назначением следят день через день. Для примера, таблетку антибиотика один раз пропустили, не дали, потом сказали, мол прием этого препарата уже не нужен. А на следующий день снова дали, сказав, что его нужно принимать (от автора – это антибиотик, Карл, препарат, требующий строгого приема по часам и дозировкам, иначе это не лечение, а калечение).

Про элементарные гигиенические требования в больнице вообще можно вести отдельный разговор: туалет на этаже один на две кабинки – для мужчин и для женщин, а комнаты гигиены вовсе не предусмотрены, хотя тут лечится очень много женщин.

Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать?

Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать?

Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать?

Также хотелось бы добавить, что с самого первого дня пребывания в больнице просила дать мне выписку про положительный тест, чтобы передать его администрации школы, в которой я работаю. Это оказалось чрезвычайно сложно, и документ удалось-таки получить только 30 сентября, и то лишь после письменного обращения к главврачу Анатолию Пилецкому (от автора – заставить пациента, который находится на стационарном лечении в государственной больнице, к тому же получившего положительный результат анализа на Сovid-19, писать заявление на главврача, чтобы получить возможность оповестить об этом по месту работы, на секундочку, школы!!!, где учатся дети!!! Это как вообще?!).

Вот так нас и лечат за государственные деньги в 8-й больнице.

"Комфортная" палата.

"Восьмерка" изнутри.

"Восьмерка" изнутри.

"Восьмерка" изнутри.

"Восьмерка" изнутри.

Лечение – не по протоколу

По лечению "короны" Минздрав принял протокол еще 2 апреля 2020 года с последующей его редакцией 21 июля. В документе четко прописаны инструкции по лечению заболевших, а также описаны необходимые препараты в тех или иных случаях (степень тяжести, клиническая картина, возраст и т.д.). Так, протокол включает такие препараты, как фавипиравир, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, ремдесивир, а также осельтамивир детям до года. Также протокольное лечение предполагает прием симптоматических препаратов, в частности, жаропонижающих, противокашлевых и других медикаментов. Кстати, протокол лечения пациентам тоже никто не показывал, то есть, лично они необходимых документов не подписывали, хотя по инструкции им должны были предоставить для ознакомления и подписи Форму информированного согласия пациента на проведение диагностики и лечения согласно Протоколу "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни "COVID-19".

Судя по назначениям, выданным Светлане, в "восьмерке" протокол и инструкции не чтут или просто кладут на них! Итак, женщине назначили цефтриаксон (антибиотик), азитромицин (антибиотик), фленокс (антитромботический и антикоагулянтный препарат), омепразол (препарат для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ингибитор протонного насоса) и парацетамол (нестероидный противовоспалительный препарат, попросту – жаропонижающее). Средняя цена списка – порядка 1308 грн (по усредненным ценам) при условии покупки препаратов в новых запечатанных упаковках с инструкцией по применению. Ах да, лист-назначений который показали пациенту, выглядит как лист из рекламного блокнота одной из фармкомпаний с "продвижением" обезболивающего средства. Это такая помощь от фаркомпании в борьбе с "короной"!

Вот так должен выглядеть лист-назначений.

А такой получила Светлана.

Как видно, в этом списке нет ни одного из протокольных лекарств. Возможно потому, что их нет в остатках больницы.

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

Остатки медикаментов. Скриншот

И тут уже вопрос к министру здравоохранения Максиму Степанову и его заместителю, главному санврачу Украины, Виктору Ляшко: почему больница не обеспечена необходимыми препаратами, и кто должен за это отвечать. Возможно, главврач самой больницы Анатолий Пилецкий не поставил в известность "кого надо" или не посчитал нужным своевременно сделать заявку. Предполагать можно много, а правильный ответ знаете только вы. Может, стоит наконец обратить внимание? Хотя, о чем можно говорить, если за деньги с Фонда борьбы с Сovid-19 не было куплено ни одного аппарата ИВЛ…

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Перспектива лечения там не радует

Исходя из негативного опыта лечения нашей читательницы, о котором мы рассказали выше, и других пациентов, уже имевших опыт получения "бесплатного" лечения в украинских больницах, вывод напрашивается сам собой: болеть у нас нельзя, ибо это рисково не только из-за опасности болезни, но и из-за неизвестности того, как, кто и за какие шиши тебя будет лечить. Да и рассчитывать в сложный момент можно только на себя и своих близких, ведь в такой больнице, с которой нам удалось "познакомиться" изнутри, ни покормят нормально, ни присмотрят, ни полечат… Только вот даже родным туда вход воспрещен...