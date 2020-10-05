Лечение covid-19 не по протоколу и антисанитария: все о больнице №8. Фото

Лечение Сovid-19 – процесс длительный, часто достаточно сложный, и является настоящим испытанием как для пациентов, так и для медиков. Во всем мире, и в частности в Украине, для спасения зараженных пациентов составлены специальные протоколы и расписаны инструкции, а также отведены отдельные больницы, где принимают (и БЕСПЛАТНО лечат!) сугубо пациентов с подтвержденной инфекцией и где обеспечен статус режимных объектов.

Казалось бы, все условия созданы для того, чтобы пациенты, которым довелось лично "познакомились" с вирусом, могли получить полноценную квалифицированную помощь за счет государства, а медики – беспрепятственно выполнять свою важную и рисковую работу. К тому же, и обновленный Минздрав во главе с Максимом Степановым (который лично знаком с состоянием медицины нашей страны изнутри и знает все "трещинки"), пообещал (а позже, и заявил о выполнении) обеспечить все для того, чтобы пациенты и медики ни в чем не нуждались. Но не так сложилось, как хотелось.

Итак, речь сейчас пойдет о лечении пациентов с "короной" в столичной клинической больнице №8, она же назначена опорной по Оболонскому району Киева. В редакцию MedOboz обратилась пациентка Коренюгина Светлана Витальевна, которая рассказала о всех ужасах лечения и отношения медицинского персонала к пациентам, которые проходят лечение короновирусной пневмонии в "восьмерке".

Вместо предисловия: на опорную идти вообще-то и не хотели

Как известно, главный врач столичной клинической больницы №8 профессор Анатолий Пилецкий был, мягко говоря, не в восторге от планов сделать из его медучреждения режимный объект. Однако особый статус больница таки получила еще весной (первая информация о намерениях появилась еще в конце марта, а к апрелю уже все было решено и сделано).

Описание: Анатолий Пилецкий, главврач столичной клинической больници №8 г. Киева. Источник: Благотворительный фонд "Допомога медицині" Alt:

Тогда, как писали СМИ, руководитель клиники, категорически отказывался встречаться с журналистами и не хотел отвечать на вопросы. И лишь из достоверных источников удалось выяснить, что причина такого протеста была в нехватке медицинских средств защиты, защитных костюмов, масок, перчаток и т.д.

Описание: Источник: Скриншот Alt:

Опасения тогда оказались небеспочвенными, и уже в середине мая больница прекратила прием пациентов. Как сообщал тогда ресурс "Моя оболонь", причина была в заражении коронавирусом порядка 30 сотрудников больницы, в связи с чем медучреждение не имело возможности полноценно работать. Восстановить деятельность смогли лишь к концу мая…

Описание: Источник: Скриншот Alt:

Итак, со слов пациентки…

17 сентября я ощутила недомогание: температуру 38 и прочие признаки ОРВИ. Такие же симптомы, были и у моей мамы, Коренюгиной Милы Григорьевны 1937 года рождения.

Мы обратились к своему семейному доктору Шипиль Александре Владиславовне и с 18 сентября начали лечение в домашних условиях. Лечение, к слову, которое в телефонном режиме, то есть без личного осмотра и обследования, назначил этот семейный врач, включало лишь препараты: Амизон Макс (Фармак), Амиксин (ИнтерХим). После приема этих лекарств стало еще хуже!

23 сентября врач Шипиль Александра Владиславовна наконец пришла на осмотр к нам домой, и, проведя аускультацию, прослушала у нас обеих пневмонию, выписала направление на госпитализацию. В этот же день мы вызвали скорую, которая нас привезла в 15-ю больницу подольского района. Доктор Александр (хотя его очень сложно так назвать – такие люди не должны работать в медицине из-за своего отношения к пациентам), который нас принимал, отправил мою маму (пациентку 1937 г.р.!) домой, поскольку у нее, по его мнению, не оказалось "нужных" симптомов! К сведению, дома ей стало значительно хуже! Меня же положили в сортировочное отделение, где я пролежала два дня до получения положительного результата на Сovid-19.

В пятницу, 25 сентября, меня перевели из 15-й больницы в опорную больницу Оболонского района (8-ю городскую). В приемном отделении врач дал назначение и положили меня в кардиологию на третьем этаже. Следующие два дня – субботу и воскресенье – ни одного доктора не было, и состоянием моим особо не интересовались, выполняя только рекомендации согласно листа-назначений.

В понедельник наконец-то увидела доктора, но рано обрадовалась: он интересовался больше не моим здоровьем, а тем, что надо освободить койко-место для "сердечников", которые тоже заболели коронавирусом. В итоге меня и мою соседку по палате перевели из кардиологии в лор-отделение.

После "переселения" выяснилось, что в этот день в отделении не было доктора. И питания для пациентов тоже не было. Когда я спросила, почему нас не кормят, мне ответили, что на сегодня питание в этом отделении не предусмотрено, и только после моего возмущения нам с соседкой по палате принесли по одному кусочку отварной рыбы и кусочек хлеба вместо полноценного обеда. Вот так там обеспечивается должный уход и обеспечение даже минимальным необходимым (хотя бы едой) больных.

Описание: "Сытные" больничные обеды. Источник: Alt:

Описание: "Сытные" больничные обеды. Источник: Alt:

Описание: "Сытные" больничные обеды. Источник: Alt:

За назначением следят день через день. Для примера, таблетку антибиотика один раз пропустили, не дали, потом сказали, мол прием этого препарата уже не нужен. А на следующий день снова дали, сказав, что его нужно принимать (от автора – это антибиотик, Карл, препарат, требующий строгого приема по часам и дозировкам, иначе это не лечение, а калечение).

Про элементарные гигиенические требования в больнице вообще можно вести отдельный разговор: туалет на этаже один на две кабинки – для мужчин и для женщин, а комнаты гигиены вовсе не предусмотрены, хотя тут лечится очень много женщин.

Описание: Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать? Источник: Alt:

Описание: Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать? Источник: Alt:

Описание: Гигиена очень важна. Но как тут ее соблюдать? Источник: Alt:

Также хотелось бы добавить, что с самого первого дня пребывания в больнице просила дать мне выписку про положительный тест, чтобы передать его администрации школы, в которой я работаю. Это оказалось чрезвычайно сложно, и документ удалось-таки получить только 30 сентября, и то лишь после письменного обращения к главврачу Анатолию Пилецкому (от автора – заставить пациента, который находится на стационарном лечении в государственной больнице, к тому же получившего положительный результат анализа на Сovid-19, писать заявление на главврача, чтобы получить возможность оповестить об этом по месту работы, на секундочку, школы!!!, где учатся дети!!! Это как вообще?!).

Вот так нас и лечат за государственные деньги в 8-й больнице.

Описание: "Комфортная" палата. Источник: Alt:

Описание: "Восьмерка" изнутри. Источник: Alt:

Описание: "Восьмерка" изнутри. Источник: Alt:

Описание: "Восьмерка" изнутри. Источник: Alt:

Описание: "Восьмерка" изнутри. Источник: Alt:

Лечение – не по протоколу

По лечению "короны" Минздрав принял протокол еще 2 апреля 2020 года с последующей его редакцией 21 июля. В документе четко прописаны инструкции по лечению заболевших, а также описаны необходимые препараты в тех или иных случаях (степень тяжести, клиническая картина, возраст и т.д.). Так, протокол включает такие препараты, как фавипиравир, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, ремдесивир, а также осельтамивир детям до года. Также протокольное лечение предполагает прием симптоматических препаратов, в частности, жаропонижающих, противокашлевых и других медикаментов. Кстати, протокол лечения пациентам тоже никто не показывал, то есть, лично они необходимых документов не подписывали, хотя по инструкции им должны были предоставить для ознакомления и подписи Форму информированного согласия пациента на проведение диагностики и лечения согласно Протоколу "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни "COVID-19".

Судя по назначениям, выданным Светлане, в "восьмерке" протокол и инструкции не чтут или просто кладут на них! Итак, женщине назначили цефтриаксон (антибиотик), азитромицин (антибиотик), фленокс (антитромботический и антикоагулянтный препарат), омепразол (препарат для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ингибитор протонного насоса) и парацетамол (нестероидный противовоспалительный препарат, попросту – жаропонижающее). Средняя цена списка – порядка 1308 грн (по усредненным ценам) при условии покупки препаратов в новых запечатанных упаковках с инструкцией по применению. Приблизительно такую сумму наша читательница и потратила на покупку всего необходимого (плюс шприцы и прочие расходники) для БЕСПЛАТНОГО лечения в больнице. Ах да, лист-назначений выдали ей не на официальном бланке, как это положено, а на листе из рекламного блокнота одной из фармкомпаний с "продвижением" обезболивающего средства. Видимо, помощь больницы от фаркомпании в борьбе с "короной"!

Описание: Вот так должен выглядеть лист-назначений. Источник: Alt:

Описание: А такой получила Светлана. Источник: Alt:

Как видно, в этом списке нет ни одного из протокольных лекарств. Возможно потому, что их нет в остатках больницы.

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

Описание: Остатки медикаментов. Источник: Скриншот Alt:

И тут уже вопрос к министру здравоохранения Максиму Степанову и его заместителю, главному санврачу Украины, Виктору Ляшко: почему больница не обеспечена необходимыми препаратами, и кто должен за это отвечать. Возможно, главврач самой больницы Анатолий Пилецкий не поставил в известность "кого надо" или не посчитал нужным своевременно сделать заявку. Предполагать можно много, а правильный ответ знаете только вы. Может, стоит наконец обратить внимание? Хотя, о чем можно говорить, если за деньги с Фонда борьбы с Сovid-19 не было куплено ни одного аппарата ИВЛ…

Описание: Источник: Скриншот Alt:

Перспектива лечения там не радует

Исходя из негативного опыта лечения нашей читательницы, о котором мы рассказали выше, и других пациентов, уже имевших опыт получения "бесплатного" лечения в украинских больницах, вывод напрашивается сам собой: болеть у нас нельзя, ибо это рисково не только из-за опасности болезни, но и из-за неизвестности того, как, кто и за какие шиши тебя будет лечить. Да и рассчитывать в сложный момент можно только на себя и своих близких, ведь в такой больнице, с которой нам удалось "познакомиться" изнутри, ни покормят нормально, ни присмотрят, ни полечат… Только вот даже родным туда вход воспрещен...

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