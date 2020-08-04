Кверцетин: ложные ожидания при COVID-19

Пандемия COVID-19 стала вызовом всему человечеству. Ни одно из существующих лекарств не показало высокую эффективность, в разных странах проводится почти три тысячи клинических испытаний препаратов, которые могли бы если не предотвратить заражение, то облегчить течение болезни и снизить вероятность развития тяжелых осложнений и смертность.

В Украине сегодня зарегистрировано несколько клинических исследований, одно из них – препаратов Корвитин и Квертин производства ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", активными веществами которых является кверцетин.

На недавней пресс-конференции "О промежуточных результатах клинических испытаний лекарственных средств, облегчающих протекание коронавирусной инфекции COVID-19", организованной Международным благотворительным фондом содействия развитию медицинской и фармацевтической науки и образования "Ланцет", были озвучены промежуточные результаты.

Они основаны на результатах лабораторных исследований 30 пациентов, что позволило организаторам испытания сделать вывод о снижении вероятности развития цитокинового шторма и говорить о положительной динамике симптомов. По словам национального координатора клинического испытания Ольги Голубовской, использование кверцетина может предотвратить развитие тяжелых форм заболевания COVID-19, а препарат может быть эффективен при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, они относятся к группе повышенного риска, поскольку SARS-CoV-2 оказывает негативное влияние на сосуды.

Кверцетин является природным биохимическим веществом группы флавоноидов и находится во многих фруктах, овощах, листьях, семенах и зернах. Он широко используется в альтернативной (нетрадиционной) медицине и выпускается в виде моно- и комплексных биологически активных добавок.

Многие группы ученых проводили фундаментальные исследования и небольшие клинические испытания, однако качественные доказательства того, что кверцетин эффективен при лечении какого-либо заболевания получены не были. В среде врачей Украины возможность применения кверцетина в качестве лекарственного средства вызывает оживленные дискуссии. В США кверцетин разрешен к выпуску только в виде БАДов, а любая реклама, которая обещает его эффективность при терапии болезней, признана незаконной.

Решение о необходимости проведения клинических исследований Корвитина основывается на свойствах кверцетина и желании найти доступное вспомогательное лечение. Нельзя сказать, что Украина одинока в предположении возможной пользы вещества. Например, рекомендуемый подход к COVID-19 Медицинской школы Восточной Вирджинии (Норфолк, Вирджиния) предлагает использование кверцетина для профилактики и лечения легкого течения коронавирусной инфекции в домашних условиях в рамках комплексного подхода, включающего помимо кверцетина витамин D и С, цинк, мелатонин. Однако эти рекомендации относятся скорее к числу общих, наравне с ведением здорового образа жизни, отказа от курения или соблюдения водного баланса организма.

Оптимизм по поводу кверцетина проявляли и канадские ученые, например Маджамбу Мбикай и Мишель Кретьен, исследовавшие его противовирусные свойства после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Еще в конце февраля этого года они заявляли о начале испытаний в Китае, однако с тех пор сообщения о результатах не поступали.

Среди всех научных статей в базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed, относящихся к применению кверцетина при коронавирусе, нет убедительных сообщений о его эффективности, а в международном реестре клинических исследований Национального института здоровья США по запросу Quercetin+COVID-19 находятся только 2 клинических испытания.

В материале MedPage Today "Кверцетин: новый обман для COVID-19?" проводится анализ перспектив использования кверцетина и опасности высоких ожиданий, как было с гидроксихлорохином. Издание цитирует ученых, занимающихся этим вопросом: "Кверцетин не является хорошим кандидатом для разработки лекарств, потому что он метаболически нестабилен и ему не хватает потенции в экспериментах in vitro", – пишет Марк Кушман, профессор Фармацевтического колледжа Университета Пердью в Западном Лафайете, штат Индиана. "Следующим шагом будет демонстрация активности против SARS-CoV-2 на животных, но это вряд ли приведет к многообещающим результатам из-за двух факторов, перечисленных в предыдущем предложении".

Один из ведущих ученых-фармацевтов мира Дерек Лоу поддерживает безосновательность надежды на эффективность применения кверцетина, поскольку его фармакокинетика показывает, что он "исчезает в дозе человека, как снежинка, падающая на сковородку для блинов".

При использовании препаратов без доказательной базы лечения определенной болезни можно пойти несколькими путями, например заявить о том, что он эффективен, и заработать крупный штраф, как это произошло с Декасаном от компании ООО "Юрия-Фарм". Казалось бы, это говорит о том, что МОЗ Украины принимает мировые правила на фармацевтическом рынке, поскольку одно из оснований для наложения штрафа – отсутствие данных о лечении или профилактике коронавируса декаметоксином (активным веществом Декасана) и не соответствие рекламы официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Но тогда остается открытым вопрос, как и зачем при практически аналогичных условиях утверждается проведение клинических испытаний препаратов кверцетина, эффективность которого не имеет доказательной базы при лечении ни одного заболевания. И если от безысходности решено пробовать любые варианты, почему же одновременно с этим не рассмотреть другие, так называемые лекарства и методы, например Оксолиновую мазь или йодную сетку.

Не исключено, что биологически активные вещества, в т. ч. применяемые в альтернативных медицинах разных стран, в будущем могут стать полноценными лекарственными средствами, однако для этого требуются годы клинических испытаний. Пока же ожидать того, что кверцетин, даже если в рамках одной страны он выдается не за Бад, а за лекарственный препарат, в мировой практике сможет занять законное место среди средств для терапии COVID-19, не стоит.

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