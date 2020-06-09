Американские исследователи пришли к выводу, что курение кальяна может спровоцировать заражение коронавирусом и вызвать другие негативные последствия в организме.

Об этом говорилось в сюжете "Сніданку з 1+1", сообщает ТСН.

По мнению ученых Национального института здоровья США, кальяны представляют собой отличный резервуар для хранения и передачи COVID-19.

Курение кальяна увеличивает риск заражения COVID-19 – ученые Unsplash

"Дело в том, что новый коронавирус довольно устойчив в окружающей среде, а если там много влаги, особенно если это вода, то он может храниться до нескольких недель", – рассказали в сюжете.

Кроме того, такое увлечение несет в себе риски заразиться инфекционными заболеваниями из-за совместного использования, плохой дезинфекции и влажной среды.

"Мы знаем, что кальяны, по сути, никто нормально не моет, не дезинфицирует. Если мундштуки еще как-то меняются, то ни трубки, ни резервуары для воды никто не очищает и не дезинфицирует", – сказала микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская.

В сюжете напомнили о вспышке коронавируса в немецком городе Геттинген. Там в результате нарушения карантинных ограничений одним из кальянных баров было зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19, 300 человек отправили на строгий карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе засняли грубое нарушение карантина – люди спокойно сидели в кальянной Deviator в курортном районе города.