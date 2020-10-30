Кроме COVID-19, человечеству угрожают еще 850 тысяч вирусов – доклад ООН

В докладе ООН говорится, что человек может заразиться до 850 тысяч вирусов животных, если не защитить окружающую среду.

Как передает MedicalХpress со ссылкой на международную организацию, ущерб, нанесенный человеком биоразнообразию, ведет в эпоху пандемии.

Разрушение окружающей среды, такое как расчистка земель, вырубка лесов, изменение климата , интенсивное сельское хозяйство и торговля дикими животными, заставляет людей более тесно контактировать с дикой природой. Животные могут передавать опасные для нас микробы и вирусы.

Согласно опубликованному отчету, до 850 тысяч неоткрытых вирусов, которые могут быть переданы человеку, предположительно существуют у млекопитающих и птиц-хозяев.

Ключом к предотвращению будущих пандемий должно стать изменение человеческого отношения к природе. Анализ научных данных показывает, что пандемии становятся более частыми. Без превентивных стратегий они будут еще чаще возникать, быстрее распространяться, убивать больше людей, нанося разрушительный ущерб мировой экономике.

Ежегодно от животных человеку передается в среднем пять новых болезней с высоким пандемическим потенциалом. В прошлом веке главную угрозу представляли:

MedOboz ранее писал, что загрязненный воздух может увеличивать риск смерти от коронавируса на 15% по всему миру.