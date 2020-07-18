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Коронавирус сократил среднюю продолжительность жизни на 2 года, – ученые

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Из-за пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась почти на два года.

Об этом написала Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Оксфордского университета. Они предположили, что после второй волны COVID-19 этот показатель станет еще пессимистичнее.

Ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе неуклонно улучшалась в течение последних 50 лет, а за последние десять лет оставалась неизменной.

Но, по словам экспертов, коронакризис, в результате которого погибло почти 54 тысячи человек, вернул статистику к уровню 2008 года.

В Великобритании COVID-19 сократил ожидаемую продолжительность жизни женщин с 83,5 года в 2019 году до 81,8 года для тех, кто родился в первой половине 2020 года, и с 79,9 года до 78 лет для мужчин.

"Мы представили оценки ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году и первой половине 2020 года, которые показывают, что этот показатель среди женщин и мужчин сократилась на 1,7 и 1,9 года. Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в первой половине 2020 года снизилась до уровня 2008 года. Вероятно, наши оценки смертности и ожидаемой продолжительности жизни занижены", – отметил ведущий исследователь социологического факультета Оксфордского университета Жозе Мануэль Абурто.

Ученые подчеркнули, что последующее влияние коронавируса на продолжительность жизни неясно из-за возможной второй волны вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии пришли к заключению, что человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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