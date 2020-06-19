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Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейского, – ученые

2.3т
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Ученые выяснили, что образцы коронавируса, собранные на оптовом рынке Пекина "Синьфади", старше штаммов, которые распространяются в Европе.

Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь в статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР. По его словам, у вируса с рынка есть ряд отличий от штаммов, которые циркулируют по Европе.

Несмотря на то, что найденные в "Синьфади" образцы пришли с Запада, они оказались старше современных европейских штаммов. Ученые пока не могут объяснить, как эта мутация попала в Пекин. Лю Цзюнь предполагает, что вирус мог оказаться в партии замороженных продуктов, которые завезли из-за границы.

"Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации", – сказал ученый.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что животные могут стать "резервуарами" коронавируса и привести ко второй вспышке инфекции, даже если она будет ликвидирована у людей.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
исследование
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