Коронавирус может вызвать диабет у здоровых людей, – исследование

Ученые заявили, что COVID-19 не просто несет риск для людей, больных диабетом, – он может фактически вызывать это заболевание.

Как написал ScienceAlert, несколько уважаемых ученых со всего мира напечатали об этом статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Они назвали свое предположение догадкой, пока не собрали достаточно данных.

В материале привели данные из Китая о молодом человеке с хорошим здоровьем, который впервые заразился тяжелым диабетом, названным кетоацидозом, после того, как заболел COVID-19.

Кроме того, до пандемии в Восточной Азии произошла вспышка атипичной пневмонии, которая также была вызвана коронавирусом.Тогда зарегистрировали случаи острого диабета у людей с пневмонией, вызванной ОРВИ, который не наблюдался у пациентов с пневмонией из-за других причин. В большинстве случаев диабет проходил через три года, но у 10 процентов заболевших он остался.

При этом исследователи не исключили, что COVID-19 может вызвать совершенно новый тип диабета.

Они предположили что после попадания в организм, коронавирус нарушает нормальную функцию клеток, деформируя пути, которые обеспечивают кровь глюкозой посредством секреции инсулина.

“В течение многих лет мы знали, что вирусные инфекции могут быть связаны с появлением у пациента симптомов диабета. Сахарный диабет 1 типа проявляется сезонно, что часто наблюдается при вирусных инфекциях. И вирусные инфекции могут также вызывать разрушение "фабрик" островковых клеток, продуцирующих инсулин, в поджелудочной железе, вызывая хронический аутоиммунный ответ”, – отметили в исследовании.

Ученые разработали специальный реестр для регистрации всех случаев диабета, связанных с COVID-19. По их словам, он необходим для сбора достаточного количества данных, чтобы “начать разгадывать тайну любой прямой связи между коронавирусом и диабетом”.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пациенты, которые переболели коронавирусом COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.