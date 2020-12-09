Согласно последнему отчету Института показателей и оценки здоровья США, COVID-19 за последнюю неделю превратился в ведущую причину смерти – более 11 800 случаев. Для сравнения:

Согласно отчету, ежедневная смертность превышает 4 случая на миллион в 34 штатах.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья (6 декабря) более 281 000 человек умерли от COVID-19. По прогнозам, к апрелю общее количество смертей может превысить 500 000 человек, а пик в середине января может составить около 3 000 смертей в день.

К 1 апреля 2021 года прогнозируется, что запланированное развертывание вакцинации спасет 9 000-11 000 жизней. До тех пор почти в каждом штате будет наблюдаться подавляющее увеличение госпитализаций из-за COVID-19, а 46 из них столкнутся с "высоким или экстремальным стрессом" из-за больничных коек и пропускной способности реанимации в период с декабря по февраль.

По данным CNN, США также достигли рекордного семидневного среднего числа случаев COVID-19, зарегистрировав более 1 миллиона больных в течение первых пяти дней декабря, достигнув 14,5 миллионов больных. В пятницу в США было зарегистрировано около 228 000 случаев, что стало самым высоким показателем за один день во время пандемии, и в среднем было зарегистрировано около 183 000 новых случаев в день, побив еще один рекорд за последнюю неделю.

"Я думаю, когда вы слышите такую ​​статистику (смертей), вы теряете понимание того, что означают эти цифры", – говорит доктор Се. "Но для нас, людей, которые заботятся об этих пациентах, каждый номер – это кто-то, на кого мы должны смотреть и говорить: "Извините, я больше ничего не могу для вас сделать".