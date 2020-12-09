Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Новости медицины

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

Коронавирус бьет все антирекорды

19.2т
Читать материал на украинском

Согласно последнему отчету Института показателей и оценки здоровья США, COVID-19 за последнюю неделю превратился в ведущую причину смерти – более 11 800 случаев. Для сравнения:

Согласно отчету, ежедневная смертность превышает 4 случая на миллион в 34 штатах.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья (6 декабря) более 281 000 человек умерли от COVID-19. По прогнозам, к апрелю общее количество смертей может превысить 500 000 человек, а пик в середине января может составить около 3 000 смертей в день.

К 1 апреля 2021 года прогнозируется, что запланированное развертывание вакцинации спасет 9 000-11 000 жизней. До тех пор почти в каждом штате будет наблюдаться подавляющее увеличение госпитализаций из-за COVID-19, а 46 из них столкнутся с "высоким или экстремальным стрессом" из-за больничных коек и пропускной способности реанимации в период с декабря по февраль.

По данным CNN, США также достигли рекордного семидневного среднего числа случаев COVID-19, зарегистрировав более 1 миллиона больных в течение первых пяти дней декабря, достигнув 14,5 миллионов больных. В пятницу в США было зарегистрировано около 228 000 случаев, что стало самым высоким показателем за один день во время пандемии, и в среднем было зарегистрировано около 183 000 новых случаев в день, побив еще один рекорд за последнюю неделю.

"Я думаю, когда вы слышите такую ​​статистику (смертей), вы теряете понимание того, что означают эти цифры", – говорит доктор Се. "Но для нас, людей, которые заботятся об этих пациентах, каждый номер – это кто-то, на кого мы должны смотреть и говорить: "Извините, я больше ничего не могу для вас сделать".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
27
Печально
1
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости