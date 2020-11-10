Заболеваемость коронавирусом растет, СМИ пишут о нехватке мест в больнице,о нехватке врачей и медсестер. При этом материальное положение населения не улучшается. В такой ситуации логичен вопрос: может ли государство компенсировать средства, потраченные на лекарства от COVID-19?

Ответ: может, но только в том случае, если препараты выписал врач.

В МОЗ сообщили, что больные могут вернуть деньги, на которые были куплены лекарственные средства для лечения коронавирусной инфекции. Такую компенсацию могут получить пациенты, которые лечились дома под наблюдением семейного врача, то есть амбулаторно.

Главным условием возврата денег является то, что препараты назначил и выписал доктор. Кроме того, нужно сохранить все чеки с названиями лекарств и результаты анализа на ковид. Следующий шаг – обращение в районное управление труда и соцзащиты, где вы подаете заявление и предоставляете копии чеков.

В контакт-центре по вопросам коронавируса уверяют, что "вам нужны копии чеков, результат на "корону", что у вас действительно был коронавирус, и следует написать заявление".