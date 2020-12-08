Компания Sinovac объяснила "97% эффективность" своей вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinovac, способствует выработке антител у 97% привитых. Индонезийский партнер Bio Farma сообщил СМИ о "97% эффективности".

О возникшей путанице с результатами сообщает Bloomberg.

В Sinovac объяснили, что цифра 97% относится к уровню сероконверсии (появления антител), которая не зависит от эффективности вакцины, поскольку высокий уровень образования антител не обязательно означает, что прививка эффективно защищает людей от заражения COVID-19.

Производитель подчеркнул, что информация об эффективности препарата ожидается в январе следующего года.

На данный момент вакцина на основе "убитого" вируса проходит третью фазу клинических испытаний в Индонезии с участием 1620 добровольцев, в Турции – 13 тысяч, в Бразилии – 9 тысяч, в Бангладеш – 4200, в Чили – 3 тысяч.

Разработчики ожидают, пока из всех участников заболеет определенное количество человек. Только после этого они смогут определить эффективность вакцины.

MedOboz ранее писал, что китайская вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания. Исследователи также определили дозу, которая вызывает выработку наибольшего количества антител.