Компания Sinovac объяснила "97% эффективность" своей вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinovac, способствует выработке антител у 97% привитых. Индонезийский партнер Bio Farma сообщил СМИ о "97% эффективности".
О возникшей путанице с результатами сообщает Bloomberg.
В Sinovac объяснили, что цифра 97% относится к уровню сероконверсии (появления антител), которая не зависит от эффективности вакцины, поскольку высокий уровень образования антител не обязательно означает, что прививка эффективно защищает людей от заражения COVID-19.
Производитель подчеркнул, что информация об эффективности препарата ожидается в январе следующего года.
На данный момент вакцина на основе "убитого" вируса проходит третью фазу клинических испытаний в Индонезии с участием 1620 добровольцев, в Турции – 13 тысяч, в Бразилии – 9 тысяч, в Бангладеш – 4200, в Чили – 3 тысяч.
Разработчики ожидают, пока из всех участников заболеет определенное количество человек. Только после этого они смогут определить эффективность вакцины.
MedOboz ранее писал, что китайская вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания. Исследователи также определили дозу, которая вызывает выработку наибольшего количества антител.
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