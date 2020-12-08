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Компания Sinovac объяснила "97% эффективность" своей вакцины от COVID-19

  • Вакцина-кандидат CoronaVac от китайского производителя дает антитела у 97% привитых

  • Партнер из Индонезии предоставил СМИ неточную информацию, заявив о "97% эффективности" препарата

  • Информация об эффективности вакцины должна появиться в начале следующего года

1.1т
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Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinovac, способствует выработке антител у 97% привитых. Индонезийский партнер Bio Farma сообщил СМИ о "97% эффективности".

О возникшей путанице с результатами сообщает Bloomberg.

В Sinovac объяснили, что цифра 97% относится к уровню сероконверсии (появления антител), которая не зависит от эффективности вакцины, поскольку высокий уровень образования антител не обязательно означает, что прививка эффективно защищает людей от заражения COVID-19.

Производитель подчеркнул, что информация об эффективности препарата ожидается в январе следующего года.

На данный момент вакцина на основе "убитого" вируса проходит третью фазу клинических испытаний в Индонезии с участием 1620 добровольцев, в Турции – 13 тысяч, в Бразилии – 9 тысяч, в Бангладеш – 4200, в Чили – 3 тысяч.

Разработчики ожидают, пока из всех участников заболеет определенное количество человек. Только после этого они смогут определить эффективность вакцины.

MedOboz ранее писал, что китайская вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания. Исследователи также определили дозу, которая вызывает выработку наибольшего количества антител.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
Вакцина от коронавируса
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