Компания Novavax начинает последний этап испытаний своей вакцины от COVID-19

Американский разработчик вакцин Novavax запускает финальную стадию клинических испытаний своего препарата против COVID-19 в США и Мексике. В рамках программы Operation Warp Speed компания получила грант в размере 1,6 млрд долларов.

Как передает Financial Times, в тестировании вакцины примут участие около 30 000 добровольцев. Две трети участников получат вакцину, а оставшаяся одна треть – плацебо.

Преимуществом препарата является то, что он остается стабильным при температуре от 2 до 8 °C, и поэтому не требует специальной холодовой цепи для хранения и транспортировки, которая необходимя для вакцины BioNTech/Pfizer.

Исследовательская вакцина NVX-CoV2373 изготовлена ​​из стабилизированной формы шипового белка коронавируса с использованием технологии наночастиц рекомбинантного белка. Очищенные белковые антигены в препарате не могут реплицироваться и не могут вызывать COVID-19. Вакцина также содержит запатентованный адъювант MatrixM – добавку, которая усиливает желаемый ответ иммунной системы на вакцину.

Вакцина Novavax уже проходит третью фазу тестирования в Великобритании. Данные этого исследования будут использоваться для подачи заявки на одобрение регулирующих органов в Великобритании и Европе. Разработчики ожидают получить их в первом квартале 2021 года.

Привлечь достаточное количество участников в США может быть труднее, поскольку есть вакцины, получившие разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

MedOboz ранее сообщал, что восемь работников дома престарелых в Германии случайно получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19. Пока что у них не наблюдается серьезных побочных эффектов.