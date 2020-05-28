Компания Biopharma передала первую партию масок Всеукраинскому Обществу Гемофилии

Эпидемия коронавируса коснулась буквально каждого, одно из важных изменений – необходимость носить защитные маски. Это значительно уменьшает риск распространения инфекции, что было подтверждено многочисленными исследованиями. Индивидуальная защита в отсутствии адекватного лечения и вакцины стала ежедневной необходимостью, а маска – обычной вещью, особенно в общественных местах.

Ситуация со средствами защиты в Украине на начало эпидемии была удручающей, масок не хватало не только обычным людям, но и наиболее уязвимым категориям, отличающимся высоким риском заражения. Помимо медицинского персонала, постоянно сталкивающегося с больными COVID-19, проблема затронула людей, которые характеризуются высокой вероятностью развития серьезных осложнений из-за сопутствующих патологий.

К числу самых незащищенных категорий относятся больные с гемофилией. Пандемия только усугубила существующие проблемы, основными из которых является ограничение возможности проводить лечение в домашних условиях при недоступности больниц во время пандемии COVID-19, отсутствие полного обеспечения лекарствами за счет государственных средств.

27 мая компания Biopharma передала партию медицинских масок Всеукраинскому Обществу Гемофилии. Эта организация представляет Украину в мировом сообществе World Federation of Hemophilia / Federación Mundial de Hemofilia и объединяет больных, имеющих нарушения свертывания крови, в 23 областях Украины.

По словам руководителя отдела маркетинга Biopharma Анастасии Ларченко, это первая партия масок для помощи больным с гемофилией. Благодаря тесному сотрудничеству и поддержке Всеукраинского Общества можно развивать долгосрочные стратегии и воздействовать на системные проблемы, расширяя возможности лечения и поддерживая высокое качество жизни пациентов.