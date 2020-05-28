Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Компания Biopharma передала первую партию масок Всеукраинскому Обществу Гемофилии

424
Читать материал на украинском

Эпидемия коронавируса коснулась буквально каждого, одно из важных изменений – необходимость носить защитные маски. Это значительно уменьшает риск распространения инфекции, что было подтверждено многочисленными исследованиями. Индивидуальная защита в отсутствии адекватного лечения и вакцины стала ежедневной необходимостью, а маска – обычной вещью, особенно в общественных местах.

Ситуация со средствами защиты в Украине на начало эпидемии была удручающей, масок не хватало не только обычным людям, но и наиболее уязвимым категориям, отличающимся высоким риском заражения. Помимо медицинского персонала, постоянно сталкивающегося с больными COVID-19, проблема затронула людей, которые характеризуются высокой вероятностью развития серьезных осложнений из-за сопутствующих патологий.

К числу самых незащищенных категорий относятся больные с гемофилией. Пандемия только усугубила существующие проблемы, основными из которых является ограничение возможности проводить лечение в домашних условиях при недоступности больниц во время пандемии COVID-19, отсутствие полного обеспечения лекарствами за счет государственных средств.

27 мая компания Biopharma передала партию медицинских масок Всеукраинскому Обществу Гемофилии. Эта организация представляет Украину в мировом сообществе World Federation of Hemophilia / Federación Mundial de Hemofilia и объединяет больных, имеющих нарушения свертывания крови, в 23 областях Украины.

По словам руководителя отдела маркетинга Biopharma Анастасии Ларченко, это первая партия масок для помощи больным с гемофилией. Благодаря тесному сотрудничеству и поддержке Всеукраинского Общества можно развивать долгосрочные стратегии и воздействовать на системные проблемы, расширяя возможности лечения и поддерживая высокое качество жизни пациентов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости