Компания "Берингер Ингельхайм" значительно увеличила свои инвестиции в поисках инновационных лекарств и методов лечения заболеваний

Неизменная преданность НИОКР целям разработки терапевтических средств против вируса SARS-CoV-2

Общие инвестиции в НИОКР выросли на 7% и составили 3,7 млрд евро в 2020 году (18,9% от объема продаж)

Прогноз-2021: незначительный годовой прирост объема продаж на сравнительной основе

Ингельхайм, Германия, 24 марта 2021 - Компания "Берингер Ингельхайм" в 2020 значительно увеличила свои инвестиции в НИОКР в поисках инновационных лекарств и методов лечения заболеваний, для которых не существует удовлетворительных методов лечения. В частности, были ускорены исследования потенциальных методов лечения, связанных с COVID-19. На исследования и разработку компания потратила 3,7 млрд евро, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Это крупнейшие годовые инвестиции в НИОКР за 136-летнюю историю этой биофармацевтической компании, основу успеха которой всегда составляли исследования.

"Мы начали свои исследования и разработки потенциальных методов лечения COVID-19 в начале первого квартала 2020 года, признавая такую ​​насущную необходимость", - сказал Хубертус фон Баумбах (Hubertus von Baumbach), председатель Совета управляющих директоров. "Эта работа вместе со многими партнерами по всему миру продолжается. Наши сотрудники обнаружили фантастическую выдержку в борьбе с COVID-19, обеспечив непрерывное поступление наших лекарств пациентам и животным, а также постоянную поддержку для врачей. Наши достижения в 2020 году - это результат их усилий".

Опираясь на свои огромные знания в различных терапевтических областях, таких как болезни органов дыхания и вирусология, компания "Берингер Ингельхайм" участвует в нескольких проектах, направленных на поиск медицинских решений для лечения COVID-19. В декабря 2020 года компания вместе с кельнской университетской клиникой, Университетом Марбурга и Немецким центром исследования инфекций объявила о начале клинического исследования фазы I / IIa BI 767551 - первого нейтрализующего антитела к SARS- CoV-2, которое вводится с помощью ингаляции. Это потенциально новый терапевтический и профилактический вариант блокировки вируса в очаге инфекции. Другие COVID-19 инициативы включают исследования и разработку антител к SARS-CoV-2, которые могут сочетаться с BI 767551 - малыми молекулами, которые ингибируют репликацию вируса, - а также разработку терапии для предотвращения микрокоагуляции (формирование тромбов).

Высокая эффективность, несмотря на пандемию COVID-19

2020 был удачным годом для "Берингер Ингельхайм", хотя последствия пандемии COVID-19 были ощутимыми. Активная работа всей компании положительно повлияла на объемы продаж и операционный доход. Чистая сумма продаж компании составила 19,57 млрд евро, что на 3% превысило показатели предыдущего года. Значительное влияние оказали сдерживающие факторы иностранных валют. С учетом валютных колебаний чистая сумма продаж выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

Акцент на прибыльный рост бизнеса и защиту ликвидности

Операционный доход на уровне группы вырос до 4,62 млрд евро (2019: 3,780 млрд евро). Единоразовый доход от продажи активов поддержал операционный доход. Прибыль после уплаты налогов, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 12,5% - до 3,06 млрд Евро (2019: 2,72 млрд евро). Денежный поток от операционной деятельности вырос на 619 млн Евро и составил 3,96 млрд евро (2019: 3,34 млрд евро). На конец 2020 обеспеченность собственным капиталом составляла 47% (2019: 44%).

"Мы довольны результатами, достигнутыми в 2020 году, принимая во внимание сложные условия, в которых оказались", - сказал Майкл Шмельмер (Michael Schmelmer), член Совета управляющих директоров, ответственный за финансы и работу функциональных подразделений. "Мы достигли своих амбициозных целей как с точки зрения нашего вклада в благосостояние людей, домашних животных и скота, так и по эффективности работы бизнеса. Это позволяет нам продолжать вкладывать еще больше в научно-исследовательские разработки, а также в долгосрочные перспективные направления, которые мы для себя определили, особенно в области онкологии, а также цифровых технологий и технологий обработки данных".

Продолжение значительного инвестирования в материальные активы

В 2020 году компания инвестировала 1,05 млрд евро (2019: 1,07 млрд евро) в материальные активы, включая масштабное производство биофармацевтической продукции (LSCC) в Вене, Австрия, и новый центр разработки биофармацевтических препаратов (BDC) в Биберахе, Германия. Расходы на материальные активы несколько уменьшились по сравнению с самым высоким показателем 2019 года из-за частичной задержки строительных работ, вызванной COVID-19.

Целевые приобретения и поглощения усовершенствовали портфель активов

Компания "Берингер Ингельхайм" в 2020 году совершила несколько приобретений с целью выборочного расширения своего портфеля. В июле компания объявила о приобретении бельгийской ветеринарной биотехнологической компании "Глобал Стэм Селл Технолоджи" (Global Stem Cell Technology (GST). Компания "Берингер Ингельхайм" приобрела GST для разработки и производства самых современных продуктов с применением стволовых клеток для лошадей и домашних животных. В сентябре была приобретена доля китайской компании New Ruipeng Group, специализирующейся на предоставлении медицинских услуг домашним животным. В декабре компания объявила о приобретении всех акций "ЕнБиИ-Терапьютикс" (NBE-Therapeutics), швейцарской биотехнологической компании клинического этапа, сосредоточенной на конъюгатах "антитело-лекарство" и на продвижении таргетной терапии рака, которая осуществляется с ее иммуностимулирующей платформы iADC ™. В рамках развития представительного онкологического портфеля компании это приобретение расширит возможности "Берингер Ингельхайм" и позволит фокусироваться на пациентах с крупными опухолями, трудно поддающимися лечению.

Быстрый рост доходов клинической фармакологии во всех регионах

Чистая сумма продаж от фармацевтических препаратов значительно выросла - на 5,8% до 14,42 млрд евро (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний), и составила 74% от общей чистой суммы продаж. Все регионы способствовали достижению высоких результатов в области клинической фармакологии. Крупнейшим рынком для компании "Берингер Ингельхайм" с высокими региональными чистыми суммами продаж в этой отрасли остаются США. Компания "Берингер Ингельхайм" получила 5,66 млрд евро чистых продаж в США, что на 3,4% больше (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний). В регионе EUCAN (Европа, Канада, Австралия и Новая Зеландия) чистая сумма продаж выросла на 6,0% (в годовом исчислении и с учетом валютных колебаний) и составила 4,59 млрд евро. На развивающихся рынках, включая Китайскую Народную Республику, "Берингер Ингельхайм" зарегистрировала чистую сумму продаж в размере 2,84 млрд евро с ростом на 10,4% (с учетом валютных колебаний). В Японии чистая сумма продаж выросла на 6,2% (в годовом исчислении, учетом валютных колебаний) - до 1,33 млрд евро.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и респираторных заболеваний остаются важнейшей составляющей чистой суммы продаж. JARDIANCE® - это лекарства, которые используются вместе с диетой и физическими упражнениями для снижения уровня сахара в крови у взрослых с диабетом 2-го типа. Он остается наиболее прибыльным препаратом клинической фармакологии, обеспечивая чистую сумму продаж 2,48 млрд евро (2019: 2,15 млрд евро). JARDIANCE® снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с диабетом 2-го типа и проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний. OFEV® впервые стал вторым препаратом компании по уровню прибыли; чистая сумма продаж составила 2,06 млрд евро, а рост - 41% (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний) (2019: 1,49 млрд евро).

OFEV® - лекарство для лечения пациентов с идиопатическим фиброзом легких (idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), системным интерстициальным заболеванием легких, ассоциированным со склерозом (systemic sclerosis-associated interstitial lung disease (SSc-ILD), а в некоторых странах – для пациентов с другими хроническими фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких с прогрессирующим фенотипом.

Масштабные инвестиции в НИОКР в клинической фармакологии

Инвестиции в научно-исследовательские и изыскательские работы в клинической фармакологии составили 3,28 млрд евро, или 22,8% от чистой суммы продаж. В общей сложности на всех этапах исследовательского процесса действует около 100 проектов, и цель заключается в том, чтобы 75% этих проектов привели к получению первой молекулы в своем классе действующих веществ или в новой терапевтической области. Более 50% этих проектов имеют революционный потенциал. Основное внимание в научно-исследовательских работах в клинической фармакологии сфокусировано на сердечно-сосудистых и метаболических заболеваниях, онкологии, болезнях дыхательной системы, центральной нервной системы, иммунологии и патологии сетчатки.

Ветеринария - лучшие показатели на высококонкурентном рынке

Ветеринарное подразделение компании "Берингер Ингельхайм" является одним из крупнейших поставщиков ветеринарных вакцин и лекарств и весомо представлен в сегментах здоровья скота и домашних животных. В 2020 году ветеринарный бизнес продемонстрировал высокие показатели на высококонкурентном рынке: рост на 5% (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний), а чистая сумма продаж составила 4,12 млрд евро. Так, сегменты противопаразитных средств для свиней и домашних животных развивались успешно и превзошли ожидания. В 2020 году снижение заболеваемости африканской чумой свиней в Китае имело эффект отдачи в сегменте свиноводства. Как результат, вакцина для свиней INGELVAC CIRCOFLEX® обеспечила значительный рост чистой суммы продаж на 14,9% (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний) в 264 млн евро (2019: 238 млн евро). Паразитицид NEXGARD® для собак оставался самым продаваемым продуктом, обеспечив рост на 12% (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний), а также чистую сумму продаж 804 млн евро.

Биофармацевтическое контрактное производство - компания "Берингер Ингельхайм" является одним из ведущих поставщиков в этой области и одним из крупнейших производителей биофармацевтических препаратов как для собственного портфеля, так и для партнеров по отрасли. 60% из 20 лучших фармацевтических компаний и инновационных биотехнологических фирм являются клиентами бизнеса биофармацевтического контрактного производства "Берингер Ингельхайм", известного под торговой маркой "Берингер Ингельхайм БиоЕкселенс ™" (Boehringer Ingelheim BioXcellence ™). Биофармацевтический бизнес в 2020 году достиг чистой суммы продаж в размере 837 млн евро, что на 6,6% больше (в годовом исчислении, с учетом валютных колебаний).

Перспективы на 2021 Компания "Берингер Ингельхайм" ожидает незначительное увеличение годового объема чистой суммы продаж на сравнительной основе

Продолжающаяся пандемия COVID-19 и сложная ситуация с ростом ценового давления на нескольких ключевых рынках отрасли, как ожидается, повлияют на результаты компании "Берингер Ингельхайм" в 2021 году.

Предполагая, что принятые вакцины и другие лекарственные средства, которые в настоящее время проходят процедуру утверждения, помогут сдержать пандемию COVID-19, компания ожидает сильного общего роста рынка лекарственных средств, отпускаемых по рецепту. В 2021 году компания "Берингер Ингельхайм" рассчитывает достичь незначительный годовой прирост чистых сумм продаж на сравнительной основе.

Годовой отчет 2020 года можно найти здесь

Компания "Берингер Ингельхайм" (Boehringer Ingelheim)

Компания "Берингер Ингельхайм" занимается разработкой революционной терапии, улучшая жизнь людей и животных. Как ведущая исследовательская биофармацевтическая компания, "Берингер Ингельхайм" создает ценности, благодаря инновациям в сферах с неудовлетворенным високим спросом на лекарственные средства. Основанная в 1885 году, "Берингер Ингельхайм" остается семейной компанией и нацелена на долгосрочную перспективу. Около 52 000 сотрудников обслуживают более 130 рынков в трех направлениях бизнеса: клиническая фармакология, ветеринария и биофармацевтическое контрактное производство.

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