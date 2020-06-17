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Китайские ученые вывели “формулу смерти” для заразившихся COVID-19

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Китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии.

Медики из Первой дочерней больницы Университета Сучжоу опубликовали соответствующее исследование. В нем изучили 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.

Индекс иммунитета указывает на риск умереть в реанимации

Индекс иммунитета указывает на риск умереть в реанимации

По наблюдению медиков, у выживших пациентов отмечается высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6.

На основе этих данных, ученые разработали формулу повышенного риска, которая представляет собой отношение интерлейкина-6 к лимфоцитам (ИЛ-6 /лимфоциты), так называемый упрощенный индекс иммунной дисрегуляции.

Благодаря новому маркеру можно будет выявлять больных с повышенным риском смертности и применять к ним методы современной терапии, не дожидаясь критического ухудшения состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
врачи вирус
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