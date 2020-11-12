Китайская вакцина против COVID-19: что омрачает ее испытания в Бразилии

Пока все вокруг обсуждают вакцину от Pfizer и BioNTech, в мире продолжаются испытания других кандидатов. Одной из самых перспективных считается вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической фирмой Sinovac Biotech.

MedOboz решил разобраться, как проходит 3 фаза клинических испытаний и почему репутация вакцины может испорчена политикой.

В понедельник 9 ноября испытания вакцины были отменены бразильским регулятором здравоохранения Anvisa после сообщения о "серьезном неблагоприятном инциденте" с участием добровольца. Как было установлено позже, инцидент был самоубийством, что не имеет отношения к самой вакцине.

Китайская вакцина CoronaVac riotimesonline.com

На данный момент по решению Anvisa испытания продолжаются, о чем стало известно в среду 11 ноября.

Китайская вакцина CoronaVac оказалась втянутой в политическое противостояние между крайне правым президентом Бразилии Жаиром Болсонару и его противником – губернатором Сан-Паулу Жоао Дориа.

Президент Болсонару был против тестирования "чужой вакцины" в своей стране и открыто высказывал поддержку оксфордскому кандидату от AstraZeneca, который тоже тестируется с участием бразильцев.

Напомним, что в Бразилии от коронавируса умерло 163 тысячи человек (на 12 ноября 2020), по количеству погибших она находится на втором месте после США. Число заболевших превышает 5,7 млн.

По количеству смертельных случаев Бразилия занимает второе место Скриншот index.minfin.com.ua

Бразилия на третьем месте по заболеваемости ковидом Скриншот index.minfin.com.ua

Эксперты критикуют Болсонару за то, что он преуменьшает серьезность ситуации с коронавирусом, которая сложилась в стране. Они считают, что действия президента были недостаточными для подавления вируса. Также глава страны неустанно продвигает гидроксихлорохин, несмотря на исследования, показывающие, что он неэффективен против COVID-19.

Для справки. CoronaVac – инактивированная вакцина против SARS-CoV-2, которая вводится внутримышечно двумя уколами с интервалом в две недели. Иммуногенность препарата превышает 92%. Показателем ответа на прививку были антитела, но поскольку они со временем могут исчезать, ученые также начали определять Т-лимфоциты, отвечающие за иммунологическую память. Среди побочных эффектов участники тестирования отмечали боль в месте инъекции. Для изготовления вакцины вирус "выращивали" в клетка, после "убивали" и выделяли.

Преимуществом вакцины является и то, что ее не нужно замораживать, перевозка сырья для приготовления новых доз не требует сверхнизких температур. Вакцина может храниться в таких же условиях, как и прививки от гриппа.

На сегодня вакцина от компании Sinovac проходит финальный этап испытаний, который является решающим для получения разрешения регулирующих органов. Кроме Бразили, прививка тестируется в Индонезии и Турции.