Китайская вакцина против COVID-19 безопасна и вызывает иммунитет – исследование

Вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 показала свою эффективность и безопасность в испытаниях первой и второй фаз.

Этот результат, опубликованный в The Lancet Infectious Diseases, позволяет разработчикам начать финальный этап тестирования.

Китайскую вакцину CoronaVac вводили добровольцам в возрасте от 18 до 59 лет два раза с интервалом 14 дней. В течение 28 дней после первого укола у участников тестирования наблюдалась выработка антител к коронавирусу.

Исследователи также определили дозу, которая вызывала наивысший иммунный ответ. Она составила 3 мкг.

Несмотря на то, что титр антител после иммунизации был ниже, чем у людей, переболевших ковидом, ученые считают, что эта вакцина может обеспечить достаточную защиту от коронавируса.

Решающее значение будет иметь третья фаза испытания, в ходе которой будет определена остаточная эффективность препарата и длительность иммунитета после вакцинации.

MedOboz ранее писал, что американская компания Moderna заявила о почти 95% эффективности вакцины от COVID-19. Прививка разработана на основе мРНК и не требует сверхнизких температур для хранения.