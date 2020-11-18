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Китайская вакцина против COVID-19 безопасна и вызывает иммунитет – исследование

  • Вакцина CoronaVac показала свою безопасность и иммуногенность во время первой и второй фаз клинического испытания

  • Исследователи определили дозу, которая вызывает выработку наибольшего количества антител

  • Это позволяет им рекомендовать проведение последней фазы тестирования

1.3т
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Вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 показала свою эффективность и безопасность в испытаниях первой и второй фаз.

Этот результат, опубликованный в The Lancet Infectious Diseases, позволяет разработчикам начать финальный этап тестирования.

Китайскую вакцину CoronaVac вводили добровольцам в возрасте от 18 до 59 лет два раза с интервалом 14 дней. В течение 28 дней после первого укола у участников тестирования наблюдалась выработка антител к коронавирусу.

Исследователи также определили дозу, которая вызывала наивысший иммунный ответ. Она составила 3 мкг.

Несмотря на то, что титр антител после иммунизации был ниже, чем у людей, переболевших ковидом, ученые считают, что эта вакцина может обеспечить достаточную защиту от коронавируса.

Решающее значение будет иметь третья фаза испытания, в ходе которой будет определена остаточная эффективность препарата и длительность иммунитета после вакцинации.

MedOboz ранее писал, что американская компания Moderna заявила о почти 95% эффективности вакцины от COVID-19. Прививка разработана на основе мРНК и не требует сверхнизких температур для хранения.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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