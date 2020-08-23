Китай начнет тестировать на людях вакцину от COVID-19 на основе клеток насекомых

Первая в Китае вакцина на основе рекомбинантного белка COVID-19, изготовленная из клеток насекомых, была одобрена для клинических испытаний Национальным управлением медицинских продуктов.

Об этом сообщила Global Times в субботу, 22 августа. Вакцина была протестирована на обезьянах и других животных.

Как заверяют специалисты Сычуаньского университета, работа над продуктом осуществлялась в течение нескольких месяцев, и им удалось создать вакцину высокого качества.

В сообщении сказано, что препарат по результатам тестов показал хорошие защитные свойства против инфекции COVID-19 без очевидных побочных эффектов.

Новую вакцину будут производить в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской фармацевтической корпорации Sinopharm заявили, что их инактивированная вакцина от коронавирусапоступит в продажу на рынок уже в декабре 2020 года по цене около $144.