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Китай начнет тестировать на людях вакцину от COVID-19 на основе клеток насекомых

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Первая в Китае вакцина на основе рекомбинантного белка COVID-19, изготовленная из клеток насекомых, была одобрена для клинических испытаний Национальным управлением медицинских продуктов.

Об этом сообщила Global Times в субботу, 22 августа. Вакцина была протестирована на обезьянах и других животных.

Как заверяют специалисты Сычуаньского университета, работа над продуктом осуществлялась в течение нескольких месяцев, и им удалось создать вакцину высокого качества.

В сообщении сказано, что препарат по результатам тестов показал хорошие защитные свойства против инфекции COVID-19 без очевидных побочных эффектов.

Новую вакцину будут производить в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской фармацевтической корпорации Sinopharm заявили, что их инактивированная вакцина от коронавирусапоступит в продажу на рынок уже в декабре 2020 года по цене около $144.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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