Красота и здоровье – две темы, которые всегда будут в тренде. Центр эстетической и антивозрастной медицины CPG – небольшой киевский центр, который предлагает стандартный перечень косметических процедур для женщин, дополненный услугами психолога. Кроме администратора в нем работает косметолог, подолог, мастер маникюра и педикюра, эстетист, психолог. Главврач – Наталья Старченко, имеет высшее медицинское образование по специальности анестезиолог и занимается в центре контурной пластикой.

Но судя по новой услуге CPG – Капельницам, их коллектив пополнился новыми специалистами, которые могут не только над красотой работать, но и лечить.

Капельницы – новое воплощение вечной идеи о молодильных яблочках и современная реинкарнация "Кремлевской таблетки" – высокая эффективность, неизвестный состав, стоит дорого и помогает всем без исключения.

Реклама этой услуги, восстанавливающей и приводящей организм в тонус за 5-10 сеансов, вызывает несколько вопросов:

Состав каждой из капельниц разработан нашим antiage-терапевтом на основе отечественных, немецких и американских препаратов. – Неизвестно, кто в центре является antiage-терапевтом (косметолог? психолог? анестезиолог?), и какие именно препараты могут быть назначены.

Не доверяйте специалистам, которые предлагают пройти курс капельниц без консультаций терапевта и медицинского контроля. – Действительно, без консультации врача это всего лишь шарлатанство. Однако, как было написано выше, среди персонала центра нет терапевта. Или о нем умалчивают.

Кроме того, на каждой процедуре принятия капельницы вместе с клиентом присутствует опытная медсестра. Это помогает избежать побочных эффектов и дает гарантию безопасности. – Присутствие медсестры (которой, кстати, также нет в списке сотрудников центра) никаким образом не гарантирует безопасность и не может помочь избежать побочных эффектов.

Не рискуйте здоровьем с помощью непроверенных средств и ненадежных специалистов! – Абсолютно правильные слова, следуя которым лучше посещать центр CPG исключительно за косметическими и эстетическими процедурами, поскольку реклама о восстановлении организма за 1,5 часа стоимостью 1500-1800 грн – это просто маркетинговый ход и реклама плацебо.

По поводу так называемых Капельниц мы получили консультацию врача Виктора Литвиненко.

Нет ни одной опубликованной научной работы, достоверно подтверждающей благотворные эффекты Vitamin Therapy и других видов "лечения" такого рода, говорит врач Литвиненко Виктор. Ни один из "коктейлей красоты" не был одобрен FDA. Капельницы без предписания личного врача считают банальной выкачкой денег.

У людей, имеющих проблемы с давлением или сердцем, от избытка жидкости могут случаться скачки давления или сердечные приступы. В списке потенциальных опасностей также значатся гипервитаминозы, дисбаланс электролитов, инсульты и повреждения почек.

Американские врачи, которые даже к БАДам относятся с осторожностью, ориентируются на нормативы Food and Drug Administration. Так вот, полезно знать, что ни один из "коктейлей красоты" не был одобрен FDA. Американская Federal Trade Commission – независимое агентство, защищающее права потребителей, – уже штрафует клиники за недостоверную информацию и недоказанность пользы рекламируемых и представляемых препаратов.