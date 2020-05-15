У здорового человека температура тела может колебаться от 35,5 до 37,2 градусов. Так что ее повышение не всегда является симптомом заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом "Експрес" рассказала доктор медицинских наук, врач-терапевт Татьяна Аникеева.

"Часто повышенная температура связана со стрессами, психосоматикой, нарушениями сна. Также она повышается после физических нагрузок и после еды. Некоторые продукты способны изменить температуру тела почти на градус: острые блюда и приправы могут ее повысить, а крыжовник зеленых сортов и желтые сливы – снизить. Утром температура всегда будет немного ниже, а в вечерние часы - выше. Есть люди, для которых 37-37,2 – обычная температура тела в течение всей жизни", – пояснила медик.

Врач сказала, какой должна быть температура здорового человека

Аникеева добавила, что у пожилых людей температура тела обычно несколько ниже – 35,6 градусов, а вот для младенцев норма 37,2. У женщин в фертильный период температура тела будет на 0,3-0,5 градуса выше. Также другие болезни, кроме COVID-19, могут повышать температуру тела.

"Причиной могут быть различные заболевания – гиперфункция (чрезмерная активность) щитовидной железы, железодефицитная анемия из-за снижения гемоглобина в крови или воспалительных процессов в организме. Инфекционное заболевания – это лишь одна из 100 возможных причин изменения температурного фона организма", – подчеркнула врач.

Также медик пояснила, что температурный скрининг не очень эффективен при выявлении зараженных.

"Измерение температуры бесконтактным термометром – это не совсем правильно. Если человек находился на солнце или в жарком помещении в течение нескольких часов, то его кожа нагреется, и термометр даст выше показатели, чем они есть на самом деле. А если человек с повышенной температурой погрузит лицо в холодную воду, то первые 10-15 минут бесконтактный термометр покажет температуру на несколько десятых градуса ниже", – объяснила Аникеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве пояснили, что рост статистики количества больных коронавирусной инфекцией в Европе возможен за счет включения в нее только данных измерения температуры или быстрых тестов.