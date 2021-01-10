Как вакцина от коронавируса влияет на людей с пластикой лица: Голубовская разъяснила нюансы

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что связь вакцины против COVID-19 и воспалительными реакциями у пациентов с филлерами имеет потенциальный риск.

По ее словам, Американское общество дерматологической хирургии опубликовало целое руководство на эту тему. Соответствующий пост Голубовская написала на своей странице в Facebook.

Эксперт отметила, что сама эта связь не является чем-то экстраординарным, так как другие вакцины, включая против гриппа, также были связаны с воспалительными реакциями у людей с филлерами.

Стоит отметить, что филлеры – это инновационные косметологические препараты, которые применяют в качестве корректора кожи и подкожных тканей лица. При помощи инъекции филлера можно убрать морщины, увеличить объем губ, подбородка, скул, то есть исправить или подчеркнуть отдельные контуры лица.

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"Единственные доступные данные для оценки этого риска были получены при испытании вакцины Moderna. Из 15 184 участников, получивших хотя бы одну дозу мРНК, у трех развился отек лица или губ, который, предположительно, был связан с кожным наполнителем. В группе плацебо не было сопоставимых воспалительных явлений", – подчеркнула врач.

По словам Голубовской, во всех трех случаях отек в месте кожного наполнителя наблюдался в течение двух дней после вакцинации и не был связан с серьезным нежелательным явлением. Наполнитель был введен в сроки от двух недель до шести месяцев до вакцинации.

Кроме того, воспалительные реакции, которые возникают в результате вакцинирования, как правило, аналогичны тем, которые наблюдаются при вирусных, бактериологических заболеваниях, а также во время стоматологических процедур.

Голубовская добавила, что их легко контролировать с помощью лечебных процедур, и они часто проходят сами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская рассказала, как изменился COVID-19 и его осложнения. Она указала, что сейчас врачам, которые работают с "коронавирусными" пациентами, физически тяжело – потому что больных много.