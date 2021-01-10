Как вакцина от коронавируса влияет на людей с пластикой лица: Голубовская разъяснила нюансы

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что связь вакцины против COVID-19 и воспалительными реакциями у пациентов с филлерами имеет потенциальный риск.
По ее словам, Американское общество дерматологической хирургии опубликовало целое руководство на эту тему. Соответствующий пост Голубовская написала на своей странице в Facebook.
Эксперт отметила, что сама эта связь не является чем-то экстраординарным, так как другие вакцины, включая против гриппа, также были связаны с воспалительными реакциями у людей с филлерами.
Стоит отметить, что филлеры – это инновационные косметологические препараты, которые применяют в качестве корректора кожи и подкожных тканей лица. При помощи инъекции филлера можно убрать морщины, увеличить объем губ, подбородка, скул, то есть исправить или подчеркнуть отдельные контуры лица.
"Единственные доступные данные для оценки этого риска были получены при испытании вакцины Moderna. Из 15 184 участников, получивших хотя бы одну дозу мРНК, у трех развился отек лица или губ, который, предположительно, был связан с кожным наполнителем. В группе плацебо не было сопоставимых воспалительных явлений", – подчеркнула врач.
По словам Голубовской, во всех трех случаях отек в месте кожного наполнителя наблюдался в течение двух дней после вакцинации и не был связан с серьезным нежелательным явлением. Наполнитель был введен в сроки от двух недель до шести месяцев до вакцинации.
Кроме того, воспалительные реакции, которые возникают в результате вакцинирования, как правило, аналогичны тем, которые наблюдаются при вирусных, бактериологических заболеваниях, а также во время стоматологических процедур.
Голубовская добавила, что их легко контролировать с помощью лечебных процедур, и они часто проходят сами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская рассказала, как изменился COVID-19 и его осложнения. Она указала, что сейчас врачам, которые работают с "коронавирусными" пациентами, физически тяжело – потому что больных много.
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