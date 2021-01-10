Как Украина закупала вакцину от COVID-19

30 декабря 2020 года на сайте Офиса президента появилось сообщение о подписании контракта между Украиной и китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин CoronaVac. МОЗ преподнес этот контракт как достижение, однако в информационном поле вот уже более недели не утихает дискуссия по поводу двух основных вопросов:

Почему китайская вакцина?

Почему в контракте участвует компания Лекхим?

Понятно, что на международном рынке сейчас ажиотаж, выкуп вакцин от компаний с хорошей репутацией и подтвержденными результатами третьей фазы испытаний расписан на годы вперед. На середину декабря 2020 года, согласно имеющимся данным, в мире было законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин. Среди них есть и китайская CoronaVac.

Чем CoronaVac привлекательна для Украины и какие она имеет преимущества в сравнении с другими вакцинами?

Вакцина Sinovac Biotech относится к числу инактивированных, она выпускается в шприце и для ее хранения не требуются супернизкие температуры. Еще одним плюсом является ее доступность: только завод в Пекине будет выпускать 300 млн доз в год, при этом в скором времени планируется завершение строительства еще одного производственного цеха, что позволит увеличить выпуск продукции вдвое. Это означает, что препарат Sinovac Biotech будет широко представлен на рынке.

Спорным вопросом сегодня остается прозрачность проведения третьей фазы испытаний. 23 декабря 2020 года врачи из Института Бутантан, подтвердили, что вакцина была более чем на 50% эффективной, но задержали полные результаты по просьбе компании Sinovac Biotech.

Сколько стоит вакцина и каким образом Украина платит больше всех?

Украина покупает вакцину за 504 грн за дозу (примерно 18 дол. США). В это же время для Индонезии государственная фирма Bio Farma заявляет о стоимости препарата на уровне 13,60 дол. США. По неофициальным данным для Европы CureVac будет стоить 10-12 евро за дозу. Для сравнения, наиболее дешевой на рынке ЕС является Оксфордская вакцина AstraZeneca – примерно 2,50 евро.

Дьявол кроется в деталях, в наших реалиях – в компании, выступающей посредником между китайским и украинским правительством. Дмитрий Чекалкин, цитируя на своей странице в Facebook Сергея Фурсу, прямо обвиняет МОЗ Украины в возврате старых схем закупки лекарств. Для нас это означает примерно + 30-40% к их стоимости. Возврат имеется в виду буквальный – компании Лекхим, известного партнера правительства времен Януковича. В период, когда Богатырева возглавляла МОЗ, принадлежащий Валерию Печаеву Лекхим практически постоянно выигрывал миллионные тендеры, что в свое время стало поводом расследования деятельности Минздрава.

Требования китайской стороны работать через компанию-посредника, о чем заявляет министр здравоохранения Украины Максим Степанов, не говорит ни о чем другом, кроме допустимости коррупционных схем и с китайской стороны. В результате мы можем наблюдать, как работает международная коррупция на примере нашей страны.

Возврат к старым схемам стал возможен из-за отстранения ГП "Медицинские закупки Украины" от закупок препаратов, включая вакцину от коронавируса. Подробнее о манипуляциях М. Степанова можно узнать на facebook-странице компании. Также отдельное объяснение неэффективной деятельности правительства, в результате чего Украина заключила контракт на 8 млн доз вместо необходимых 40 млн, дал гендиректор ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

По итогу ситуации с появлением на уровне закупок компании Лекхим можно сказать, что Украина уверенно возвращается к коррупционным схемам времен Богатыревой, а это затронет кошелек каждого жителя страны.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!