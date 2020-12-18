Как стать донором плазмы и помочь больным COVID-19

Пандемия коронавируса длится почти год. За это время ученым удалось многое узнать о возбудителе COVID-19 и главным их достижением является разработка вакцины. Однако иммунизация – это метод профилактики болезни, а вопрос с ее лечением остается открытым, поскольку специфических "антиковидных" лекарств пока еще нет. Специалисты, зная клиническую картину инфекции, решили использовать методы и препараты, которые могут повлиять на степень проявления симптомов и помочь организму выздороветь. Одним из таких известных способов противостоять инфекции является применение плазмы переболевших людей, в которой могут находиться "спасательные" антитела.

Разработкой и производством гипериммунного глобулина на основе антител к SARS-Cov-2 занимается компания "Биофарма", цель которой – создать действенный препарат для лечения коронавирусной болезни. Главной сложностью в этом процессе является сбор донорской плазмы. О том, как стать донором и помочь пациентам с COVID-19, рассказала директор Biopharma Plasma Киев Оксана Хиоаре.

Как стать донором плазмы

– Кто может быть донором, есть ли какие-то противопоказания?

– Донором плазмы может стать совершеннолетний гражданин Украины, который имеет документ, удостоверяющий его личность и место регистрации (прописку).

Безусловно, противопоказания к донорству имеются и несут абсолютный либо временный характер.

К абсолютным относятся наличие вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аутоимунные заболевания, инвалидность, резекции органов, определенные заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, психические заболевания.

Временными противопоказаниями к донорству являются прием антибиотиков, гормональных препаратов, ОРВИ, недавно сделанные татуировки, аллергические заболевания в стадии обострения, беременность или лактация.

– Как происходит забор плазмы и в каком количестве?

– Сбор плазмы происходит при помощи аппарата автоматического плазмафереза. Донор ложится на уютное кресло, его подключают к аппарату и запускают процесс донации. Суть процесса заключается в том, что кровь, которая поступает из вены донора, разделяется на клетки (эритроциты, тромбоциты) и плазму, которая под давлением собирается в ПВХ-пакет. Эритроциты и тромбоциты смешиваются с физраствором, компенсирующим потерянный объем жидкости, и возвращаются в организм. Средняя продолжительность процедуры составляет 45-50 минут, в ходе которой донор сдает 650 мл плазмы.

– Что делают с собранной плазмой, как в ней измеряют уровень нужных антител?

Сперва собранную плазму замораживают. Пробирки с кровью, которые берутся перед началом процедуры донации, обследуют на антитела к SARS-Cov-2, а также на наличие вирусных инфекций: гепатит В и С, ВИЧ. После получения результатов плазму маркируют, готовят к карантинизации с последующей передачей на завод-фракционатор для изготовления гипериммунного иммуноглобулина.

– Как правильно приготовиться к сдаче донорской плазмы?

– К подготовке рекомендуется подходить ответственно: за трое суток до донации не принимать анальгетики и аспирин, за двое суток не употреблять алкогольные напитки, за сутки отказаться от жирной, острой, жареной пищи (молочные продукты, жиры растительного и животного происхождения, яйца, орехи, бананы, финики).

И не менее важная рекомендация – это соблюдение питьевого режима: за несколько суток до процедуры необходимо употребить 1,5-2 литра чистой воды.

– Где можно сдать плазму? В каких городах Украины есть донорские центры?

– Сдать плазму все желающие смогут в любом из центров Biopharma Plasma: