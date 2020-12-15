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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Как снизить риск распространения коронавируса в помещениях

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Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную болезнь, распространяется с каплями слюны, а также более мелкими частицами, которые называются аэрозолем. Чтобы предотвратить его распространение воздушно-капельным путем в жилых или офисных помещениях, специалисты рекомендуют часто их проветривать.

О том, какие меры помогут улучшить вентиляцию дома или на работе рассказала Мэри-Луиза Маклоус, профессор кафедры эпидемиологии, здравоохранения и борьбы с инфекционными заболеваниями Университета Нового Южного Уэльса.

Ученая дала следующие советы:

  1. Откройте окна и двери – это лучшая стратегия, если у вас праздничный ужин с родными или мероприятие с коллегами в офисе.

  2. Настройте кондиционер на приток свежего воздуха снаружи. Проверьте, чтобы прибор как дома, так и в офисе был настроен правильно.

  3. Используйте вентиляторы. Согласно рекомендациям CDC, вентиляторы лучше всего размещать возле открытых окон, чтобы улучшить поток воздуха. Если в помещении все время находятся люди, вентилятор не стоит выключать.

  4. Можно использовать высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA), чтобы уменьшить концентрацию частиц SARS-CoV-2 в воздухе. Однако эти устройства могут быть более эффективными в палатах с больными коронавирусом или в домах престарелых, чем дома, так что не торопитесь их приобретать.

  5. В общественном транспорте или такси рекомендуется открывать все окна, чтобы помочь рассеять вирусные частицы. Однако в некоторых видах транспорта это может это может быть невозможно, например в поездах. В этих случаях следует надеть маску. В такси можно включить кондиционер, чтобы он подавал воздух снаружи.

Ранее MedOboz писал, что повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Тег
инфекция
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