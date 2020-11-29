Как правильно вызвать скорую помощь: украинцам дали подробные разъяснения

Специалисты Национальной службы здоровья разъяснили украинцам алгоритм, как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь, чтобы медики приехали как можно быстрее.

Ответы на пять вопросов о ЭМП опубликованы на странице НСЗУ в Facebook. Среди них, в частности, и то, приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным коронавирусом.

Может ли диспетчер экстренной медицинской помощи отказать в вызове скорой к пациенту без декларации?

Нет. Отсутствие декларации по семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление.

НСЗУ предоставила разъяснения на пять вопросов граждан по экстренной медицинской помощи

Чтобы получить помощь пациенту, нужно:

вызвать скорую по номеру 103, или это должны сделать его близкие, родные, окружающие (если речь идет, например, о ДТП), лечащий врач;

самостоятельно обратиться в подразделение ЭМП.

В то же время диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной (скорой) медицинской помощи.

Нужно ли платить за вызов экстренной медицинской помощи?

Нет. Оказание экстренной медицинской помощи по номеру 103 является бесплатным для пациентов, которые находятся в неотложных состояниях, в частности:

на месте происшествия (на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях);

во время транспортировки пациента, требующего предоставления экстренной медицинской помощи в это время – с места происшествия в больницу, или в ответ на обращение медицинских работников;

в случае личного обращения пациента, находящегося в угрожающем для жизни состоянии, в подразделение ЭМП.

В каких случаях нужно звонить в 103 и рассчитывать на приезд бригады?

Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи. В частности, при:

обмороках и судомах;

внезапных расстройствах дыхания и внезапной боли в области сердца;

рвоте кровью и внешних кровотечениях;

острой боли в брюшной полости;

признаках острых инфекционных заболеваний;

нарушении речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;

гипо- и гипергликемической коме;

острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

всех видаз травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и тому подобное;

повреждениях в ДТП, аварии на производстве, стихийных бедствиях;

отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях;

нарушении нормального течения беременности.

Вызывая скорую, нельзя скрывать свои симптомы или наоборот – преувеличивать их только ради приезда медиков

Как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь?

"Главное правило – предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по телефону 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Например, если к пациенту с подозрением на инсульт вызывают скорую, обязательно нужно сообщить о повышенной температуре, если она есть. Также нельзя преувеличивать имеющиеся симптомы с целью, чтобы диспетчер принял вызов. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа. А самое главное, что человек, который действительно нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться: все бригады будут заняты" , – объясняют в НСЗУ.

Там добавляют: алгоритм вызова по номеру 103 можно посмотреть здесь.

Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?

Медика говорят, что карета скорой помощи обязательно приедет в случае критического состояния пациента. Например, когда у него наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.

Бригада экстренной медпомощи оценит состояние больного с симптомами или подтвержденным COVID-19 на месте вызова и при необходимости транспортирует в больницу, которая определена в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если по заключению бригады ЭМП пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что с 26 ноября украинцы получили возможность вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование COVID-19 через контакт-центр Минздрава. Он уточнил, что экстренную медицинскую помощь таким образом вызвать не получится.