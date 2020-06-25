Как передается коронавирус: ученые показали три опасных пути

Кашель, чихание и разговоры могут распространять коронавирус через микрокапли, которые способны преодолеть расстояние в 2,5 метра по воздуху.

Результаты исследования привело Daily Mail. Крупные капли от кашля с большей вероятностью переносят вирус, но исчезают быстрее. Крошечные капельки заражают значительно реже, но без труда попадают в легкие.

Эксперты обнаружили, что громкая речь в течение одной минуты может привести к образованию 1000 капель, способных переносить коронавирус. В то же время при чихание их может появится около 40000.

Между тем, кашель - один из самых распространенных симптомов COVID-19 – вызывает около 3000 капель.

Ученые объяснили, что не все капли будут переносить вирус. Более крупные распространяют болезнь с большей вероятностью, но они совсем недолго остаются в воздухе. А вот у мелких капель вероятность заражения ниже, зато они могут находится в воздухе дольше.

"Аэрозоль, выделяемый изо рта во время кашля, появляется не в виде отдельных капель, а в виде струи с ведущим вихрем, похожей на ту, которая разбрызгивается из ингалятора. Она может преодолеть внушительное расстояние в окружающую среду, прежде чем, наконец, рассеется”, – написали в своем исследовании Раджив Дханд из Университета Теннесси и Джи Ли из Раш-университета в Чикаго.

По их словам, выбросы от кашля и чихания содержат капли различных размеров, взвешенные в многофазном турбулентном облаке.

"Турбулентность распространяется вокруг более мелких частиц, и вихри в облаке ресуспендируют частицы так, что они оседают медленнее, причем некоторые частицы передвигаются в воздуху более чем на 2,5 метра. Кроме того, капли меньшего размера могут распыляться на высоту от 4 до 6 метров, что теоретически достаточно для входа и прохождения через потолочные системы вентиляции в некоторых зданиях", – отметили ученые.

Исследование показало, что различие между типами капель может влиять на их способность заражать вирусом.

Самые крупные капли, вероятно, те, которые выделяются во время кашля, имеют тенденцию проходить наименьшее расстояние. Большинство из них упадет на землю, прежде чем преодолеет 2 метра в течении 10 секунд.

А вот мелкие капельки, которые обычно выделяются при чихании или громком разговоре, способны продержаться в воздухе до 17 минут.

Поэтому политики в Великобритании призвали пабы и кафе запретить пение и не включать громкую музыку, чтобы людям не приходилось говорить громко.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус чаще передается через воздух и во время разговора с инфицированным человеком. При этом вероятность заразиться через прикосновение к поверхности с COVID-19 в три раза меньше.