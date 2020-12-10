Супрун назвала "зеленку" и йод устаревшими: когда их нельзя использовать

"Зеленка" и йод в 21-м веке – "устаревшие", и пользоваться этими средствами – как использовать стационарные телефоны, а не современные смартфоны.

Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она пояснила, почему бриллиантовый зеленый и йод малоэффективные, а в некоторых случаях – опасные.

"Зеленка"

Супрун отметила, что в западных странах ни в одной аптеке этого средства нет. Также на авторитетных сайтах медицинских организаций и клиник нет рекомендаций для применения "зеленки" для заживления ран или порезов.

Это средство Супрун не рекомендует использовать для детей, поскольку оно не только может вызвать раздражение, но и вызвать ожог поверхности раны.

"До сих пор "зеленку" используют при ветрянке, чтобы подсушить ранки и избежать заражения. И здесь она не поможет. В случае ветрянки очень важно снять зуд, чтобы не повреждать раны и не занести инфекцию. Но для этого не нужна "зеленка".

Прежде всего рекомендуется мазать раны препаратом с действующим веществом каламин. Он уменьшает зуд, не сушит, успокаивает и охлаждает кожу, обеззараживает, в отличие от "зеленки" он бесцветный", – написала бывшая и.о. главы Минздрава.

Если зуд очень сильный, она посоветовала принять антигистаминные препараты, при необходимости – обезболивающее.

Йод

Супрун сообщила, что йодовые растворы достаточно эффективны в заживлении ран, но речь идет не о "чистом" препарате, а его более современных "преемниках", как, к примеру, повидон-йод.

Сам по себе спиртной раствор йода достаточно агрессивен и лучше не смазывать им обычный порез. Это может раздражать поврежденную область.

Кроме того, йод и его растворы имеют противопоказания: не рекомендуется использовать для младенцев, людей с нарушениями функции щитовидной железы, беременным и тем, которые кормят грудью, людям, которые имеют повышенную чувствительность к йоду.

Также не рекомендуется использовать йод при глубоких, колотых ранах, в случае укуса животных, при серьезных ожогах или при использовании плотной повязки. Это может увеличить вероятность побочных эффектов.

Facebook / Ульяна Супрун

Как обработать порез или рану

"В подавляющем большинстве случаев, когда порез или рана неглубокие, фактически ничего не надо на них наносить дополнительно, а тем более "агрессивные" цветные метки с помощью "зеленки" или йода", – подчеркнула Супрун.

При порезе она рекомендует:

Помыть руки с мылом.

Остановить кровотечение, если рана достаточно большая, чистой повязкой. Ее нужно прижать к ране на время.

Сделать рану чистой. Для этого ее нужно промыть водой без мыла, его можно использовать только вокруг пострадавшей области.

Если в ране есть грязь, ее нужно осторожно вытянуть пинцетом, предварительно очистив антисептиком.

Осторожно протереть рану чистой тканью, но не использовать ничего "пушистого", например, ватные диски.

Наложить на рану стерильную повязку. Если кровь просачивается через нее, не заменять на другую, а наложить поверх еще одну повязку и легко прижать рану.

Небольшую царапину можно оставить открытой.

Можно нанести на царапину вазелин, чтобы сохранить поверхность влажной и не допустить пересыхания. Сухая корка трескается и дольше заживает.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если кровотечение не останавливается, рана глубокая или большого размера (более 5 см).

Рану сложно очистить, она вызывает очень сильную боль.

Порез находится вблизи крупного кровеносного сосуда или сустава.

Возникает покраснение, отек или появляется гной, повышается температура (это может свидетельствовать об инфекции).

Если раны вызваны укусом животного или человека.

Полный пост Супрун:

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун рассказала о самых смертоносных видах рака и их диагностике. Она посоветовала вместе с врачом составить индивидуальный план скринингов, исходя из наличия рисков, возраста и пола.

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