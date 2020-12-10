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Супрун назвала "зеленку" и йод устаревшими: когда их нельзя использовать

1.1т
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"Зеленка" и йод в 21-м веке – "устаревшие", и пользоваться этими средствами – как использовать стационарные телефоны, а не современные смартфоны.

Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она пояснила, почему бриллиантовый зеленый и йод малоэффективные, а в некоторых случаях – опасные.

"Зеленка"

Супрун отметила, что в западных странах ни в одной аптеке этого средства нет. Также на авторитетных сайтах медицинских организаций и клиник нет рекомендаций для применения "зеленки" для заживления ран или порезов.

Это средство Супрун не рекомендует использовать для детей, поскольку оно не только может вызвать раздражение, но и вызвать ожог поверхности раны.

"До сих пор "зеленку" используют при ветрянке, чтобы подсушить ранки и избежать заражения. И здесь она не поможет. В случае ветрянки очень важно снять зуд, чтобы не повреждать раны и не занести инфекцию. Но для этого не нужна "зеленка".

Прежде всего рекомендуется мазать раны препаратом с действующим веществом каламин. Он уменьшает зуд, не сушит, успокаивает и охлаждает кожу, обеззараживает, в отличие от "зеленки" он бесцветный", – написала бывшая и.о. главы Минздрава.

Если зуд очень сильный, она посоветовала принять антигистаминные препараты, при необходимости – обезболивающее.

Йод

Супрун сообщила, что йодовые растворы достаточно эффективны в заживлении ран, но речь идет не о "чистом" препарате, а его более современных "преемниках", как, к примеру, повидон-йод.

Сам по себе спиртной раствор йода достаточно агрессивен и лучше не смазывать им обычный порез. Это может раздражать поврежденную область.

Кроме того, йод и его растворы имеют противопоказания: не рекомендуется использовать для младенцев, людей с нарушениями функции щитовидной железы, беременным и тем, которые кормят грудью, людям, которые имеют повышенную чувствительность к йоду.

Также не рекомендуется использовать йод при глубоких, колотых ранах, в случае укуса животных, при серьезных ожогах или при использовании плотной повязки. Это может увеличить вероятность побочных эффектов.

Скриншот
Facebook / Ульяна Супрун

Как обработать порез или рану

"В подавляющем большинстве случаев, когда порез или рана неглубокие, фактически ничего не надо на них наносить дополнительно, а тем более "агрессивные" цветные метки с помощью "зеленки" или йода", – подчеркнула Супрун.

При порезе она рекомендует:

  • Помыть руки с мылом.

  • Остановить кровотечение, если рана достаточно большая, чистой повязкой. Ее нужно прижать к ране на время.

  • Сделать рану чистой. Для этого ее нужно промыть водой без мыла, его можно использовать только вокруг пострадавшей области.

  • Если в ране есть грязь, ее нужно осторожно вытянуть пинцетом, предварительно очистив антисептиком.

  • Осторожно протереть рану чистой тканью, но не использовать ничего "пушистого", например, ватные диски.

  • Наложить на рану стерильную повязку. Если кровь просачивается через нее, не заменять на другую, а наложить поверх еще одну повязку и легко прижать рану.

  • Небольшую царапину можно оставить открытой.

  • Можно нанести на царапину вазелин, чтобы сохранить поверхность влажной и не допустить пересыхания. Сухая корка трескается и дольше заживает.

Когда нужно обратиться к врачу?

  • Если кровотечение не останавливается, рана глубокая или большого размера (более 5 см).

  • Рану сложно очистить, она вызывает очень сильную боль.

  • Порез находится вблизи крупного кровеносного сосуда или сустава.

  • Возникает покраснение, отек или появляется гной, повышается температура (это может свидетельствовать об инфекции).

  • Если раны вызваны укусом животного или человека.

Полный пост Супрун:

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун рассказала о самых смертоносных видах рака и их диагностике. Она посоветовала вместе с врачом составить индивидуальный план скринингов, исходя из наличия рисков, возраста и пола.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Йод лекарства
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