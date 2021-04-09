Кабмин частично легализовал медицинский каннабис в Украине

В Украине разрешили использовать в медицинских целях некоторые лекарственные препараты на основе каннабиса.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 апреля 2021 года № 324, где внесли изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

"К веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются", – говорится в документе.

Отмечается, что оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК (тетрагидроканнабинол – главный психоактивный компонент каннабиса) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Поясним, что указанные наркотические вещества используются в лекарствах для облегчения побочных реакций после химиетерапии больных. Лекарства на основе каннабиса разрешены во многих странах, в частности в Германии, Польше, Австрии, Канаде и США. Они отпускаются по специальным рецептам для онкобольных, которые получают химиетерапию, паллиативных пациентов и для людей, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств.

Отметим, что ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что применение каннабиса обычная медицинская практика.

Также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что монобольшинство партии уже готовит закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский каннабис исключили из перечня самых опасных наркотиков в мире, в котором присутствует, в частности, героин.